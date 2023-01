Herdecke: Gänse-Retter kommen im Schlauchboot

Herdecke. Mit Schlauchboot und Kescher fängt die Feuerwehr auf der Ruhr eine verletzte Gans. Ebenfalls mit dem Boot bergen die Helfer einen toten Schwan.

Viel zu tun gab es bereits für die Feuerwehr Herdecke im noch jungen Jahr: Am Montag fiel ein Baum gegen 10.33 Uhr an der Gahlenfeldstraße in eine Stromleitung. Die Feuerwehr entschärfte die Situation mit einer Motorsäge. Die Leitung blieb unbeschädigt.

Mit Schlauchboot und Kescher

Um 12 Uhr wurde der Feuerwehr ein verletztes Tier auf dem Ruhrlauf hinter dem Ruderclub gemeldet. Die offenkundig verletzte Gans wurde mit Hilfe eines Schlauchbootes und eines Kescher eingefangen und an eine Tieraufzuchtsstation in Hattingen übergeben. Ein weiterer Einsatz, ebenfalls mit dem Schlauchboot, musste um 13.44 Uhr auf dem Harkortsee bewältigt werden: Dort bargen die Helfer einen toten Schwan. Weiter ging es um 15.04 Uhr zur Straße Am Ossenbrink: Dort hatte ein PKW einen technischen Defekt und Kraftstoff verloren. Die aus Dortmund kommende Spur wurde beseitigt. Die Feuerwehren Dortmund, Herdecke und ein Spezialunternehmen waren zur Reinigung der Straße im Einsatz. Der Verursacher, der den Defekt nicht bemerkt hatte, konnte an einer Reitanlage angetroffen werden.

Ein Brandmeldealarm wurde Dienstag um 7.32 Uhr aus einem Gaskraftwerk an der Wetterstraße gemeldet. Bei Eintreffen stellte die Feuerwehr fest, dass die Anlage bei Wartungsarbeiten versehentlich ausgelöst wurde. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter