Herdecke: Gemeinde startet Aktion zur Kirchturmsanierung

Ende. Mit einer pfiffigen Geschenk-Idee will die Ender Kirchengemeinde jetzt Spenden für die Sanierung des Kirchturms sammeln.

Die evangelische Gemeinde Ende hat eine Spenden-Aktion gestartet. Das Motto lautet: „Verschenken Sie ein Stückchen Kirchturm!“ Pfarrerin Dörte Godejohann erklärt dazu Folgendes: „In diesen Tagen überlegen viele Menschen, was sie verschenken können. Oftmals ist das gar nicht so einfach, wenn der Mensch, dem ich etwas schenken möchte, schon alles hat oder keine Wünsche äußert. So ist die Idee entstanden, etwas Ideelles zu verschenken, Etwas, das auch noch in 100 Jahren zu sehen ist! Ein Stückchen Kirchturm!“

So funktioniert es

Und wie die Umsetzung funktioniert, erklärt die Pfarrerin so: „Ich spende das Geld, das ich für ein Geschenk ausgegeben hätte, für die Sanierung des Kirchturms der Dorfkirche Ende. Dann fülle ich den Geschenkspenden-Zettel aus und schicke oder maile ihn ans Gemeindeamt. Die Gemeinde schickt mir dann eine Urkunde zu, die ich als Geschenk verschenken kann.“ Es gibt unterschiedliche zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zum Jubiläum. Für ein Weihnachtsgeschenk müssen Spende und Zettel bis zum 15.12. im Gemeindeamt sein. Für Geburtstage und Jubiläen 14 Tage vorher. Um auf diese Aktion aufmerksam zu machen, verteilt die Ender Kirchengemeinde nun Flyer. Informationen und den Geschenkspenden-Zettel gibt es auch auf der Homepage der Gemeinde.

Das Sanierungsvorhaben

Zu Erinnerung: Das Dach des Kirchenschiffes der Ender Dorfkirche wurde 2020 in einem ersten Bauabschnitt saniert. Das wurde möglich mit Hilfe vieler privater Spenden (über 70.000 Euro), mit Unterstützung von Stiftungen (u.a. der Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung und der Bürgerstiftung) und durch Entnahme von Mitteln aus Rücklagen der Gemeinde. Nun muss aber auch der Turm des Gotteshauses saniert werden; die Schieferschindeln sind porös und lassen Wasser durch. Das Holzwerk hat starke Schäden. Zusätzlich müssen im Kirchenschiff eine passende Lüftungsanlage eingebaut und die Wände neu gestrichen werden. Die Kostenschätzung des Architekten für diesen zweiten und dritten Bauabschnitt beläuft sich auf 472.260 Euro. Die Stiftung KIBA, der Förderkreis Dorfkirche sowie das Land NRW haben Förderungen zugesagt. Bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist ein Antrag gestellt.

Nun appelliert die Ender Kirchengemeinde an alle Herdecker Bürger: „Helfen auch Sie mit, dass wir das Geld zusammen bekommen! Wir brauchen ca. 54.000 Euro an Privatspenden. Jede darüber hinaus gehende Spende verringert die Darlehenssumme, die die Kirchengemeinde aufnehmen müsste.“

Spenden willkommen Die Evangelische Kirchengemeinde freut sich über Geld, das auf diesem Konto eintrifft: IBAN DE71 4505 0001 0003 0512 81, BIC WELADE3HXXX, Stichwort: Sanierung Dorfkirche Ende. Die Unterstützer sollten ihre Adresse auf der Überweisung angeben, dann kann die Gemeinde eine Spendenquittung ausstellen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite www.ev-kirche-ende.de

