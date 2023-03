Herdecke: Geschulte Ersthelfer bei drei Notfällen gefragt

Herdecke. Die Feuerwehr fuhr Mittwoch von einem Notfall zum nächsten und brachte sogar einen verwaisten Hund ins Tierheim. Der hatte sein Herrchen verloren.

Viel zu tun gab es für die Freiwillige Feuerwehr Herdecke am Mittwoch. Los ging es bereits um 7.23 Uhr, als die Einsatzkräfte bei einem chirurgischen Notfall im Kirchender Dorfweg eine Tragehilfe für den Rettungsdienst durchführen mussten. Ein First Responder Einsatz, das ist ein Einsatz eines qualifizierten Ersthelfers, wurde direkt im Anschluss im Veilchenweg übernommen. Dort musste eine Person mit internistischer Erkrankung erstversorgt werden.

Ersthelfer gefragt

Von dort ging es für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr um 8.35 Uhr direkt weiter zu einem weiteren internistischen Notfall in einen Industriebetrieb. Auch hier musste ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. „Die ersten drei Einsätze waren sehr ungewöhnlich, da sie direkt hintereinander passierten. Und dann wurden wir vom zunehmenden Schneefall überrascht“, so Christian Arndt, Sprecher der Herdecker Feuerwehr. Aufgrund der Wetterlage mussten im Verlauf des Vormittages Schneeketten auf die Einsatzfahrzeuge gezogen werden. „Das haben wir präventiv gemacht“, erklärt Christian Arndt weiter.

Wohnungsinhaber tot

Ein abgebrochener Ast, der auf einen Radweg ragte, musste um 12.56 Uhr auf dem Herdecker Bach (Höhe Am Jollenstein) entfernt werden. Dazu kam eine Bügelsäge zum Einsatz. Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstüre wurde um 15.57 Uhr aus dem Ortsteil Herrentisch gemeldet. Die Tür musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Die Helfer fanden den Wohnungsinhaber tot in seiner Wohnung auf; die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Ein in der Wohnung befindlicher Hund wurde von der Feuerwehr versorgt und in das Tierheim transportiert.

Am Donnerstag war die Feuerwehr erneut gefragt: Ein Gefahrenast musste um 9.39 Uhr in der Straße In der Schlage, Ecke Bergweg über die Drehleiter entfernt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter