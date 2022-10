Herdecke: Gespräch nach Film über Alice Schwarzer im Onikon

Wetter/Herdecke. Der Film Alice Schwarzer läuft im Onikon. Im Anschluss sprechen die Gleichstellungsbeauftragten aus Wetter und Herdecke über ihre Erfahrungen.

Alice Schwarzer – wohl kaum ein Name steht so sehr für den Kampf um Gleichberechtigung wie der der Autorin und Journalistin aus Wuppertal. Das Leben der Frauenrechtlerin, die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, steht im Mittelpunkt des gleichnamigen Dokumentarfilmes, den das Agendakino in Zusammenarbeit mit der Filminitiative Herdecke und den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Wetter und Herdecke am Donnerstag, 20. Oktober, im Onikon (Goethestraße 14) präsentiert.

Der Film von Regisseurin Sabine Derflinger zeichnet das bewegte Leben der „Emma“-Herausgeberin nach, in dem Frauenrechte stets im Mittelpunkt stehen. Lautstark, polarisierend und nicht immer unbedingt beliebt setzt sich Alice Schwarzer seit 50 Jahren für die Rechte der Frauen ein. Im Anschluss an den Film sprechen Evelyn Koch und Ursula Noll, die Gleichstellungsbeauftragten von Herdecke und Wetter, über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und über das Frauennetzwerk innerhalb der beiden Nachbarstädte.

Der Film beginnt um 19 Uhr und wird in deutscher Sprache gezeigt. Der Eintritt zur Vorstellung ist ermäßigt und beträgt 3,50 Euro. Maskentragen wird empfohlen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.herdecke.de und www.onikon.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter