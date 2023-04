Herdecke: Grünes Klassenzimmer für Umweltpreis vorgeschlagen

Herdecke. Der Schulgarten der Werner-Richard-Grundschule ist preisverdächtig – meinen Herdeckes Politiker. So wollen sie die Jury im Kreis überzeugen.

Herdeckes CDU, Die Grünen und die FDP schlagen das „Grüne Klassenzimmer“, wie der eigene Schulgarten der Werner- Richard-Schule auch genannt wird, für den Klima- und Umweltpreis des Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Der Preis wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und „wir glauben, dass dieses Projekt mit seinen innovativen Ideen in Technik und Gestaltung die Vorgaben des Preises erfüllt“, so Andreas Disselnkötter (Grüne).

Von der Schulgemeinschaft getragen

Angeregt von der inzwischen abgeschlossenen Klimapartnerschaft der Stadt Herdecke mit Dumangas auf den Philippinen sollte in Herdecke ein Beitrag zum Klimaschutz im Schulalltag mit Strahlkraft in die Kommune entstehen. Die Parteien konnten sich davon überzeugen, „dass es von der gesamten Schulgemeinschaft getragen wird, an dem die Schülerinnen und Schülern von Beginn an organisatorisch und gestalterisch mitwirken“, Enric Tange (FDP).

Klimagarten seit 2020

Ausgehend von dem MINT-Schwerpunkt mit der frühen Heranführung an naturwissenschaftliche Fragestellungen werde es möglich, „mit den Kindern die Umwelt gemeinsam und verantwortungsvoll zu erforschen“. Daraus sei seit 2020 ein Klimagarten entstanden mit einem digitalen Bewässerungssystem, Wetterstation, Nutzgarten, Insektenhotel, Kompost, Futtertränken und Trachtengarten.

Neue Lernmöglichkeiten

„Es ist eine tolle Möglichkeit sich aktiv an der Entwicklung und Förderung einer lebenswerten Umwelt im Ennepe-Ruhr Kreis zu beteiligen“, so Harald Müller (CDU) und „insgesamt bietet der Schul- und Klimagarten neue und tolle Lernmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler im Urbanen Raum.“ Hervorzuheben ist, dass das „Grüne Klassenzimmer“ der Fair Trade Schule (seit 2018) auch von Engagierten der Herdecker ZWAR-Gruppe (Zwischen Arbeit und Ruhestand) und durch die Zusammenarbeit mit Kitas, Grundschulen, einem Imker (Bienenpartnerschaft), der TU-Dortmund, interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie der Agenda-Beauftragten und Klimaanpassungsmanager der Stadt Herdecke getragen wird. Zudem ist der Garten auch als ein attraktiver Veranstaltungsort für die Kommune gedacht.

Nachhaltigkeit erfahrbar

„Ein außergewöhnlicher Beitrag zum kreativen Klimaschutz, der Schülerinnen und Schüler von Beginn an für die Themen rund um Natur- und Artenschutz sensibilisiert und Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln aufzeigt und erfahrbar macht“. So erklären die drei Parteien in ihrem Vorschlag an die Jury des EN-Kreises die Preiswürdigkeit des Gartens.

