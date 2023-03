Herdecke: Gynäkologische Praxis einen Monat lang geschlossen

Herdecke. Wegen Umbauarbeiten bleibt die gynäkologische Praxis in Herdecke vier Wochen lang geschlossen. Terminvereinbarungen sind nicht möglich.

Die Gynäkologie MVZ Herdecke Sally-Grünewald-Straße der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr bleibt wegen Umbau von Freitag, dem 24. März 2023 bis Mittwoch, dem 19. April 2023 geschlossen. Danach stehen Dr. Albert Boehres und Dr. Christina Brenzel wie gewohnt für die Patientinnen zur Verfügung.

Ab 20. April wieder für Patientinnen da

Wegen Umbauarbeiten bleibt die gynäkologische Praxis an der Sally-Grünewald-Straße in Herdecke vier Wochen geschlossen. und Dr. Christina Brenzel sind ab dem 20. April 2023 wieder für die Patientinnen da. In der Zwischenzeit ist die Praxis nicht besetzt und Terminvereinbarung sind nicht möglich. Nach dem Umbau bietet die Praxis wieder das gewohnte breite Spektrum moderner Medizin, von der umfassenden Schwangerschaftsvorsorge bis hin zur zeitgemäßen Krebsfrüherkennung, Präventionsmedizin und Diagnostik an.

Seit Juli 2014 ist die Praxis als Endometriosezentrum zertifiziert und unterstützt Betroffene von Harninkontinenz als Beratungsgesellschaft der Kontinenzgesellschaft.

Weitere Infos unter www.elisabethgruppe.de

