Herdecke: Hausbesuche bei Neugeborenen starten wieder

Damit die Eltern von Neugeborenen ihre Anlaufstellen in der Stadt kennenlernen, bekommen sie auf Wunsch Besuch von der Stadt.

Herdecke. Es soll eine Hilfestellung für alle frischgebackenen Eltern sein. Daniela Runge von der Stadt Herdecke kommt wieder in die Haushalte.

Welche Angebote für Babys gibt es in Herdecke? Wo finde ich den richtigen Ansprechpartner für Betreuungsfragen? Welche Kinderärzte gibt es in der Stadt? Und wie bekomme ich Kontakt zu anderen jungen Familien? Antworten auf diese und viele weitere Fragen, die sich jungen Eltern nach der Geburt ihres Babys stellen, gibt Daniela Runge.

Die städtische Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin bietet jungen Familien an, sie Zuhause zu besuchen und ihnen wichtige Tipps zu den ersten Lebensmonaten ihres Babys zu geben – ganz nach dem jeweils individuellen Bedarf. Nach der Corona-bedingten Zwangspause starten die Hausbesuche ab Mitte November wieder. Dazu erhalten alle Eltern von Kindern, die im Oktober 2021 geboren sind, in den nächsten Wochen einen Brief, der sie über das Angebot des Hausbesuchs informiert. „Der Besuch ist freiwillig; die Eltern entscheiden selbst, ob ich sie besuche“, sagt Daniela Runge.

Volle Tasche

Zu dem Besuch bringt die erfahrene Sozialarbeiterin eine Tasche mit – voll gepackt mit wichtigen Informationen für frisch gebackene Eltern: Broschüren und Flyer zum Still-Café, zu Kinderärzten, Babymassage, Krabbelgruppen und Eltern-Kind-Turnen aber auch zu wirtschaftlichen Hilfen, Betreuungsangeboten und Beratungsstellen können den jungen Familien als Orientierungshilfe in den ersten Wochen und Monaten mit Baby dienen. „Ich möchte jeder Familie so individuell wie möglich helfen“, sagt Daniela Runge. Ihr Besuch findet selbstverständlich unter den geltenden Corona-Schutzregeln statt. Natürlich steht Daniela Runge auch allen jungen Familien telefonisch für Fragen zur Verfügung. Sie ist unter 02330-611 210 erreichbar.

Üblicherweise finden die Besuche vier bis sechs Wochen nach der Geburt des Kindes statt; durch die Corona-bedingte lange Pause steht Daniela Runge aber generell interessierten Eltern für Fragen zur Verfügung.

