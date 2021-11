Herdecke: Hilfe für leukämiekranken Fedir über Sterntaler

Fedir, 2016 in der Ukraine geboren, ist an Leukämie erkrankt. Der Verein Sterntaler unterstützt ihn in Herdecke.

Herdecke. Der Verein Sterntaler Herdecke freut sich über Spenden zur Therapie des leukämiekranken Fedir aus der Ukraine. Und hofft auf weiteren Fortschritt

Im September hat der Herdecker Verein Sterntaler – wie berichtet – eine Spendenaktion für den leukämiekranken Fedir aus der Ukraine eingeleitet.

Fedir wurde 2016 in Kiew geboren, wo er mit seinen Eltern und den drei älteren Geschwistern lebte. Als sein Armschmerz im Sommer 2021 unerträglich und er immer schwächer wurde, diagnostizierten Ärzte nach vielen Untersuchungen eine akute lymphatische Leukämie. Für die Familie begann ein Alptraum. Wie und wo können sie dem todkranken Kind eine angemessene Behandlung ermöglichen? Fedirs Erkrankung hat gute Heilungschancen, in Osteuropa ist das öffentliche Gesundheitssystem aber stark veraltet, die politischen Zustände in der Ukraine erschweren dazu die Situation in den Kliniken.

Therapie-Start gut verkraftet

Über den Kontakt mit einer anthroposophisch orientierten Ärztin kamen Fedir und seine Mutter Oksana zur Behandlung an die Herdecker Kinderklinik, wo sofort die lebensrettende Behandlung begann. Der Junge vertrug den ersten Chemo-Block gut, die Familie war erleichtert. Doch die finanziellen Sorgen sind groß. Die enormen Kosten für die Behandlung, den Aufenthalt und die Verpflegung muss die Familie selbst tragen. Daher wurde der Sterntaler e.V. um Hilfe gebeten.

„Die Reaktionen auf die eingeleitete Spendenaktion waren großartig“, so Gudrun Dannemann vom Verein. Schon am Tag der Veröffentlichung in dieser Zeitung gingen Gelder ein, weitere aus Herdecke, Wetter, Hagen, Witten und auch über die Region hinaus folgten. 10.000 Euro sind es inzwischen. Fedirs Schicksal berührt. „Seine Familie ist allen Spendern unglaublich dankbar für die großherzige Hilfe.“

Der kleine Patient habe die erste Hälfte der Behandlungsreihe hinter sich gebracht. Mit den normalen, aber belastenden Begleiterscheinungen der Chemotherapien. Die alleinige Betreuung ihres Sohnes stelle auch für Oksana einen Kraftakt dar. Das eigene Kind leiden zu sehen, mit seinen Stimmungs- schwankungen umzugehen, kaum etwas Zeit für sich zu haben, all dies sei extrem auslaugend. Immerhin seien Video-Telefonate mit der Familie in der Ukraine möglich.

Sterntaler bot an, der Mutter zur Entlastung eine ehrenamtliche Begleiterin zur Seite zu stellen, worüber sie sich sehr gefreut habe. Dabei zeigte sich ein Problem: Wenn Fedir nicht versteht, was gesprochen wird, reagiere er gestresst und blockiert. Nun gebe es Hoffnung, dass eine Dame, die sich in der Vergangenheit bereits um Kinder aus Tschernobyl kümmerte und Russisch spricht, helfen kann. Mit ihrer Unterstützung sollen Mutter und Sohn die „zweite Halbzeit“ von Fedirs Behandlung in Angriff nehmen.

Unterstützung hilfreich

In diesem Zusammenhang möchte der Verein darauf aufmerksam machen, dass sich Familien mit schwer kranken Kindern oft allein fühlen, obwohl keine Hindernisse durch eine fremde Sprache vorliegen. Es sind eher „Sprech-Hemmnisse“ – viele aus dem Umfeld seien oft unsicher, wie sie die Eltern, deren Kinder vielleicht vom Tod bedroht sind, ansprechen sollen. Daher appelliert Sterntaler: „Das schönste Geschenk, das wir jemandem machen können, ist ein offenes Ohr, Empathie und Zeit. Wir können ihnen zeigen, dass sie nicht alleine ist.“

