Herdecke ist bundesweiter Vorreiter in der Kindermedizin

Herdecke. Blut- und Knochenmarkserkrankungen bei Kindern werden immer häufiger. In Herdecke gibt es nun das erste medizinische Zentrum dafür.

Unter der Leitung von Dr. med. Nibras Naami hat das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) laut eigener Mitteilung das erste Zentrum für Kinder-Hämatologie in Deutschland gegründet. Im WKHZ (Westdeutsches Kinder-Hämatologisches Zentrum) werden Kinder und Jugendliche mit vermuteten oder diagnostizierten gutartigen Blut- und Knochenmarkerkrankungen behandelt.

Ganzheitliche Behandlung

Das Zentrum sei in die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des GKH eingegliedert und zeichne sich unter anderem durch seinen ganzheitlichen Behandlungsansatz aus. Die Behandlung von onkologischen und hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen „gehört seit fast 40 Jahren zu den Schwerpunkten der Pädiatrie am Gemeinschaftskrankenhaus“, teilt das GKH mit. Seit 2007 gebe es in der Klinik ein pädiatrisch-onkologisches Zentrum. „Die Gründung eines Kinder-Hämatologischen Zentrums ist eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Versorgungsangebotes“, erklärt Prof. Dr. med. Alfred Längler, Ärztlicher Direktor und Leitender Arzt der Kinder- und Jugendmedizin am GKH.

Komplexe Versorgung

Im WKHZ werden unter anderem seltene Hämoglobinkrankheiten wie Thalassämie oder Sichelzellkrankheit, hämolytische Anämien oder Störungen des Knochenmarks behandelt. Dr. med. Nibras Naami, Oberarzt mit den Schwerpunkten Kinder-Hämatologie und -Onkologie, leitet das WKHZ. Er betont: „Durch den demografischen Wandel rücken hämatologische Erkrankungen in Deutschland immer mehr in den Behandlungsfokus von Kinderärzten. Die medizinische Versorgung ist nicht selten komplex und bedarf einer besonderen Expertise. Zudem sind chronische hämatologische Erkrankungen sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Eltern sehr belastend und beeinträchtigen die Lebensqualität stark. Genau hier setzen wir an.“

Lebensqualität an erster Stelle

Die Lebensqualität der Kinder stehe im Westdeutschen Kinder-Hämatologisches Zentrum an erster Stelle. Interventionen wie Blutübertragungen erfolgen im WKHZ regelhaft im Rahmen eines tagesstationären Aufenthaltes. Regelmäßige Behandlungen für Schulkinder finden im Nachmittagsbereich statt, um ihnen den Schulbesuch weiterhin zu ermöglichen. Patienten, die stationär behandelt werden, werden in der Regel in Einzelzimmern betreut – auf Wunsch mit einem Elternteil. Für Angehörige der Kinder und Jugendlichen stehen Gäste-Appartements zur Verfügung, die sich direkt neben der Klinik befinden. Bei einem längeren stationären Aufenthalt besuchen schulpflichtige Kinder die krankenhauseigene Ita-Wegman-Schule.

Schnell und effizient

Für eine effiziente und schnelle Diagnostik arbeitet das Zentrum mit einem qualifizierten interdisziplinären Netz aus Fachkliniken und Laboren zusammen. Sollte die Diagnose tatsächlich eine bösartige Veränderung des Blutbildes wie Leukämie oder Knochenkrebs sein, kann die Weiterbehandlung auf Wunsch in der Pädiatrie des Gemeinschaftskrankenhauses erfolgen.

Nebenwirkungen lindern

„Jedes Kind erhält eine individuell an seine Lebenssituation und Bedürfnisse angepasste Behandlung, Therapie und Pflege auf höchstem wissenschaftlichem Niveau“, erklärt Naami. Anthroposophische Medikamente und integrative Anwendungen – wie beispielsweise Rhythmische Massagen, Bewegungs- und Kunsttherapien – können die Nebenwirkungen einer konventionellen Therapie lindern und auch bei der Genesung unterstützen.

Weitere Informationen unter 02330 62-3907, wkhz@gemeinschaftskrankenhaus.de, www.wkhz-herdecke.de

