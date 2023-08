„Herdecke karibisch“: das Programm für das dreitägige Fest

Herdecke. In der Fußgängerzone im Liegestuhl an einem Sandstrand kühle Cocktails schlürfen? Das geht nun vom 11. bis 13. August. Hier Infos und Neuerungen.

Glaubt man den Organisatoren, dann steht am Wochenende Urlaub in Herdeckes City an. Auf dem Terminplan steht dann das Fest „Herdecke karibisch“.

Vom 11. bis zum 13. August soll auf der Hauptstraße direkt in der Innenstadt Strandfeeling herrschen. An einer Cocktailbar soll es kühle, kreative Drinks geben: „Ob ausgefallene Kreationen oder der klassische Caipirinha, hier wird fruchtige Erfrischung für alle geboten“, so die Festausrichter. Auch einige der Happen an den Essensständen werden als „exotisch“ beschrieben.

„Zur Eröffnung wartet ein Rumtasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste“, erläutert Simon Stemmer vom Veranstalterteam. Das karibische Flair vervollständigen soll der Sandstrand mitten auf dem Veranstaltungsgelände: „Bis zu 30 Tonnen Sand und jede Menge Liegestühle laden ein, sich in die Sonne zu legen und die Füße im Sand baumeln zu lassen“, so Stemmer.

Unmittelbar am Strand steht die Livebühne, auf der mehrere lateinamerikanische Musikgruppen über das Wochenende verteilt für das Entertainment sorgen wollen. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits – Tanzen im Sand ist erwünscht.

Auch für die kleinen Gäste sei Spaß und Abwechslung am Familiensonntag garantiert: Ob sie Sandburgen bauen möchten oder sich als Piraten schminken lassen wollen, all das ist möglich. Während die Eltern in den Liegestühlen die Sonne genießen, können die Kinder sich auf einen geheime karibische Schatzsuche um 13 Uhr begeben. Ein Crepes-Stand, ein Grillwagen, ein Angebot mit „authentischem karibischen Essen“, sizilianische Spezialitäten und ein Hähnchenstand bestücken das Fest kulinarisch. Zusätzlich zur Cocktailbar gibt es eine Weinbar und Bierwagen. Neue Cocktails stehen auf der Karte. Auch das ist neu: In diesem Jahr wird mit einem Mehrwegbecher-Pfandsystem gearbeitet.

Die Zeiten

Freitag, 11. August: 16 Uhr, Eröffnung mit karibischen Klängen. 18 Uhr, Livemusik.





Samstag, 12. August: 14 Uhr, Eröffnung mit karibischen Klängen. 18 Uhr Livemusik





Sonntag, 13. August: ab 12.30 Uhr Familientag. 13 Uhr, Kinder-Schatzsuche. 13.30 Uhr, Livemusik

