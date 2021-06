Herdecke: Kinder werfen Stein in ein vorbeifahrendes Auto

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in Herdecke den Steinwurf auf ein fahrendes Auto beobachteten.

Herdecke. Von einem gefährlichen Streich am Sonntag auf der B54 in Herdecke berichtet die Polizei. Kinder warfen einen Stein in ein vorbeifahrendes Auto.

Ein fahrender Pkw wurde am Sonntag in Herdecke durch einen Steinwurf leicht beschädigt, wie die Polizei Ennepe-Ruhr am Dienstag mitteilt.

Der 19-jährige Hagener Fahrer war gegen 16.45 Uhr mit seinem grauen Daimler auf der B54 unterwegs. Aus Richtung Hagen kommend, bog er nach rechts in Richtung Herdecke ab.

Im Kurvenbereich hörte er plötzlich einen Knall und hielt an. Im Fahrzeuginnenraum fand er einen kleinen braunen Stein, der offensichtlich durch das geöffnete Beifahrerfenster hineingeworfen worden war. Der Daimler wurde durch den Steinschlag am oberen Bereich des Fensters leicht beschäftigt. Am Fahrbahnrand bemerkte der Fahrer drei Kinder im Alter von ca. acht bis zehn Jahren, die sich im Gebüsch versteckten. Als er mit seinem Fahrzeug wendete, um die Kinder anzusprechen, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Eines der Kinder kann wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um einen acht- bis zehnjährigen Jungen. Er trug ein weißes T-Shirt mit buntem Muster und eine blaue kurze Hose.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbeten an die Wache unter 02335-91667000 .

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter