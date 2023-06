Herdecke: Kirchender Dorfweg wird nun länger voll gesperrt

Ende. Die zentrale Zufahrt nach Ende wird monatelang zwischen Wittener Landstraße und Friedhof abgeriegelt. Mit Folgen für Busse, Anwohner und Sportler

Über die langwierigen Bauarbeiten am Kirchender Dorfweg gab es verschiedene Vorberichte. Dort stehen bekanntlich Erneuerungen des Abwasserkanals und ein komplett neuer Straßenquerschnitt an. Ab Montag, 19. Juni, beginnt der zweite Abschnitt dieser großen Maßnahme. Mit beträchtlichen Auswirkungen auf den Verkehr.

Der Kirchender Dorfweg wird dann von der Einmündung Wittener Landstraße bis in Höhe des Ender Friedhofes bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt. Das hat die Stadt Herdecke nun mitgeteilt. Der Friedhof sowie der Sportplatz Kalkheck und auch die ansässige Geschäftswelt sind jedoch weiterhin von Kirchende aus (quasi von oben) erreichbar. Die entsprechende Umleitung über den Westender Weg und die Ender Talstraße sowie den Herdecker Bach bzw. Gegenrichtung sei ausgeschildert.

Die Bushaltestellen Friedhof und Ender Mitte entfallen während der Maßnahme. Die Linie 376 der Bogestra etwa wird – von Herdecke kommend – im Kreisverkehr Westender Weg (am Abzweig zur Straße Am Berge) wenden. In der Nähe werde eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet. In beiden Fahrtrichtungen kommt es zu Änderungen an den Haltepunkten Gahlenfeldstraße und Herdecker Bach.

Arbeiten erfolgen in Abschnitten

Sperrungen des Dorfweges ziehen sich in Abschnitten voraussichtlich über ein Jahr. Kanalbauarbeiten, Rohrverlegungen für die Enervie und der Straßenbau erfolgen parallel, um die Maßnahme zu beschleunigen und die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten, so die Stadt. Der Rad- und Fußverkehr sei teilweise über Paralleltrassen weiter möglich.

Die Fahrbahn des Kirchender Dorfweges erhalte einen neuen Asphalt (dreilagig, 6,50 Meter breit). Öffentliche Stellplätze werden neu markiert, hinzu komme ein neues Baumbeet. Die Straßenbeleuchtung werde vollständig durch LED-Technik erneuert. Die beiden Bushaltestellen am Friedhof und die Fußgängerquerungen sollen barrierefrei nutzbar sein. Der bestehende kombinierte Rad- und Fußweg (von der Wittener Landstraße kommend) wird in einer Breite von drei Metern entlang des Friedhofs bis in Höhe der Gasstätte Sportlertreff verlängert. Der Stromversorger Enervie verlegt parallel auf ganzer Länge im südlichen Gehweg neue 10-KV und 400-Volt-Leitungen.

Die unmittelbare Anwohnerschaft könne außerhalb der Werkzeiten (7 bis 17 Uhr) in Absprache mit der örtlichen Bauleitung die Baustelle befahren. Auch die Abholung ihrer Mülltonnen sei geklärt. Die beauftragte Firma bemühe sich, die Beeinträchtigungen gering zu halten. Bürger-Rückfragen an Inga Schaden und Michael Röder von den Technischen Betrieben Herdecke, 02330/611-423 oder -417.

