Herdecke: Kita-Kinder lernen bei Solibrot-Aktion das Teilen

Herdecke/Hagen. Die Kita St. Philippus und Jakobus macht mit beim Misereor-Projekt der Fastenzeit. Die Kinder lernen, zu teilen. Und warum das anderen hilft.

Teilen – das steht bei vielen katholischen Kindertageseinrichtungen in Herdecke und Hagen sowie dort auch in einigen Grundschulen in den kommenden Wochen im Mittelpunkt. In Herdecke ist die Kita St. Philippus und Jakobus mit von der Partie, wenn es in der Fastenzeit darum geht, das Solibrot-Projekt des Hilfswerks Misereor umzusetzen.

Der Weg des Brotes

Nicht überall essen Kinder Brot - anderswo stehen Reis, Hirse oder Mais auf dem Tisch. Aber überall auf der Welt brauchen Kinder genügend zu essen und auch Wasser, Medikamente, Liebe und vieles mehr. Die Solibrot-Aktion nimmt die Mädchen und Jungen mit in die Welt anderer Kulturen und hilft ihnen, das zu verstehen. Sie erfahren: Ich kann etwas tun, ich kann teilen und helfen! So werden auch in der Herdecker Kita die Kinder in der nächsten Zeit neugierig ihren Blick in die weite Welt richten. Spielerisch werden sie dabei auch den Weg des Brotes vom Getreidefeld bis auf den Esstisch verfolgen und die Grundnahrungsmittel der Welt kennenlernen – das sind neben Brot und Reis auch Hirse und Mais.

Beitrag für benachteiligte Kinder leisten

Durch die Solibrot-Aktion erfahren die Kinder ganz praktisch, dass sie einen Beitrag leisten können, damit benachteiligte Mädchen und Jungen ein besseres Leben haben. Als Dankeschön für alle teilnehmenden Kinder aus Kitas und Schulen wird der Geschichtenerzähler, Theaterpädagoge, Theologe und Musiker Markus Hoffmeister am 9. März die St. Johannes Pfarrkirche in Hagen besuchen, um mit rund 200 Kindern aus dem Pfarrverbund auf eine Trommelreise zu gehen.

Gottesdienst zum Abschluss

Die Bäckerei Kamm in Hagen backt für Familien das „Brot der Solidarität“. Dieses kann über die teilnehmenden Einrichtungen für vier Euro inklusive einer Spende von zwei Euro bis zum 10. März vorbestellt werden. Zum Abschluss des Projekts findet am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Hagen-Boele ein Familiengottesdienst mit Präsentation verschiedener Projektangebote statt. Außerdem verkaufen Eltern und Kinder Waffeln gegen eine Spende. Mit dem Erlös aus der Aktion geschieht auch Gutes: Er kommt einem Misereor-Projekt für die Arbeit mit Straßenkindern in Delhi/Indien zugute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter