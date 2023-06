Herdecke: Klinik zeigt Wege aus der Inkontinenz

Herdecke. Vielen Frauen fällt es schwer, über das Thema zu sprechen. Deswegen klärt das Ender Krankenhaus nun über Inkontinenz auf und bietet Therapien an.

Anlässlich der Welt-Kontinenz-Woche, die jährlich von der Internationalen Kontinenzgesellschaft organisiert wird und die in dieser Woche stattfindet, rückt das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eine oft tabuisierte Krankheit in den Fokus: Inkontinenz.

Aufklärung, Therapie, Prävention

Mit dem Ziel, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und Betroffenen mögliche Therapien aufzuzeigen, engagiert sich die Klinik für Aufklärung, Therapie und Prävention. Harninkontinenz kann Frauen jeden Alters betreffen. Häufig fällt es den Betroffenen schwer, über das Thema zu sprechen. Laut Schätzungen leiden rund 40 Prozent aller Frauen über 80 Jahre darunter. Aber es gibt auch Mütter, die nach einer Geburt unter unkontrolliertem Verlust von Urin leiden.

Die gesellschaftliche Tabuisierung der Krankheit hat zur Folge, dass nur wenige Betroffene etwas gegen ihr Leiden unternehmen und keine medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen. Dabei gibt es viele erfolgversprechende Behandlungsansätze und gezielte Maßnahmen zur Vorbeugung.

Viele Behandlungsmöglichkeiten

„Viele Frauen nehmen fälschlicherweise an, dass Inkontinenz eine normale Alterserscheinung sei und dass man nichts dagegen tun könne“, sagt Dr. Anette Voigt, Leitende Ärztin der gynäkologischen Abteilung am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. „Dabei gibt es heutzutage zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten, die wir nach einer ausführlichen Diagnostik in unserem Krankenhaus anbieten und durchführen.“ Das interdisziplinäre Beckenboden- und Inkontinenzzentrum am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke bietet eine individuelle Diagnostik und Therapie an. Diese wird interdisziplinär mit anderen Abteilungen innerhalb der Klinik abgestimmt, um Patienten die für sie beste Behandlung anzubieten.

Operation nicht immer notwendig

Operative Maßnahmen seien dabei nicht immer notwendig. „Je nach Art und Ursache kann eine Inkontinenz medikamentös behandelt werden oder auch konservative Therapien wie Beckenbodentraining, Physiotherapie und Elektrostimulation können zu einer deutlichen Besserung der Symptome verhelfen“, betont Dr. Voigt. Je nach Schweregrad der Erkrankung gibt es außerdem sehr erfolgversprechende Behandlungsmöglichkeiten, beispielsweise mit Botox oder mit einem minimal operativen Aufwand ohne Vollnarkose. Frauen, die von Inkontinenz betroffen sind, können telefonisch einen Beratungstermin am interdisziplinären Beckenboden- und Inkontinenzzentrum des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke vereinbaren: 02330 62-3000.

Weitere Infos: https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/medizin-therapie-pflege/zentren/beckenbodenzentrum/○

