Donetz Herdecke: Komplikationen an Baustelle am Kirchender Dorfweg

Ende. An einer Baustelle in Herdecke wird wohl länger gearbeitet: Am Kirchender Dorfweg kämpft das zuständige Unternehmen Donetz mit Komplikationen.

Seit Wochen oder gar Monaten sind die angefangenen Bauarbeiten am Kirchender Dorfweg unvollendet. Somit muss der gesamte Verkehr mit dieser Ampelsituation vorlieb nehmen. Darüber wundert und ärgert sich ein Anwohner. Der Leser fragt sich, wann es dort endlich weitergehe, zumal diese Straße ja demnächst baulich verbessert werden soll. Er fragt: Wer ist zuständig beziehungsweise verantwortlich und kann das erklären?

Die Maßnahme am Kirchender Dorfweg arbeitet die Donetz mit zwei unterschiedlichen Bauverfahren ab, heißt es aus der Pressestelle des Dortmunder Unternehmens. Der erste Teil erfolge im so genannten Berstlining-Verfahren (grabenlose Erneuerung), dann gehe es in offener Bauweise weiter. „Momentan sind wir im ersten Teil, dafür werden nur punktuell Baugruben geöffnet und das Rohr zwischen diesen Baugruben unterirdisch eingezogen. Daher ist an der Oberfläche nicht viel zu sehen, wodurch es den Bürgerinnen und Bürgern möglicherweise so vorkommt, als würde längere Zeit nicht gearbeitet werden“, so Rebecca Alishah von der Unternehmenskommunikation.

Hinter dem Zeitplan

Für die Leitungsverbindung war demnach eine Abstopfung für den 15. September vorgesehen. Die Abstopfung der Wasserleitung konnte aber nicht umgesetzt werden: Bei der Wassersperrung wurden zwei defekte Schieber festgestellt. Bei der nächtlichen Überprüfung der Schieber vom Funkwagen sei aufgefallen, dass noch weitere Schieber defekt sind. Diese Defekte müssen behoben werden, damit die eigentlichen Arbeiten an der Maßnahme fortgeführt werden. „Die Kolleginnen und Kollegen sind dran“, heißt es abschließend aus Dortmund.

Die Stadt Herdecke hatte im August mitgeteilt, dass die Arbeiten im November 2022 fertig sein sollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter