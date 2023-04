Herdecke: Lineal hilft bei Wiederbelebung von Kleinkindern

Wie ein Zollstock wird das neue Notfalllineal an die kleinen Patienten angelegt, so dass etwa Dosierungen von Medikamenten direkt ablesbar sind.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Ein von Prof. Kaufmann von der Uni Witten/Herdecke erfundenes Lineal hilft Ärzten, Kleinkinder zu retten. Es funktioniert wie ein Zollstock.

Wenn Frühgeborene und Kleinkinder wiederbelebt oder beatmet werden müssen, stehen Mediziner vor besonderen Herausforderungen. Denn sie benötigen spezielle, kleinere Instrumente, das Gewebe der kleinen Menschen ist empfindlicher – und bei der Dosierung von Medikamenten kann schnell ein Fehler passieren. Prof. Dr. Jost Kaufmann beschäftigt sich als einer von nur zwei Professoren für Kinderanästhesie in ganz Deutschland mit diesem Spezialgebiet. Er arbeitet im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße der Kliniken der Stadt Köln und wurde jetzt auf die Professur für Kinderanästhesiologie an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) am Lehrstuhl von Prof. Dr. Frank Wappler berufen. Die Lokalredaktion hat mit ihm gesprochen.

Wie erleben Ihres Wissens nach Not- und Kinderärztinnen bzw. -ärzte eine Situation, in der sie zum Beispiel ein Frühchen wiederbeleben müssen?

Die meisten Notärztinnen und Notärzte haben Angst vor einer Überforderung, wenn sie Säuglinge oder Kleinkinder versorgen müssen.

Warum ist das so?

Für viele ist es der pure Stress, wenn sie ein Kleinkind wiederbeleben müssen, weil sie etwa die Menge Adrenalin, die das Herz wieder zum Schlagen bringt, sehr genau nach dem Gewicht des Kinds ausrechnen müssen. Und da kann schnell ein Fehler passieren.

Deswegen haben Sie sich mit diesem Spezialgebiet beschäftigt?



Genau. Um mehr über die besondere Physiologie, Anatomie und Therapie zu lernen, absolvierte ich nach meiner Ausbildung zum Anästhesisten und Notarzt auch die Qualifikation zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und zum Neugeborenen-Notarzt.

Und Sie haben dabei auch ein ganz besonderes Produkt entwickelt...

Für mich war es ein Ansporn, mit dem Pädiatrischen Notfalllineal ein Medizinprodukt zu entwickeln, das Rechenfehler unmöglich macht: Wie ein Zollstock wird es aufgeklappt, an das Kind mit den Füßen unten bündig angelegt und da, wo der Kopf zum Liegen kommt, stehen die wichtigsten Dosierungen für Narkose und Kreislauf direkt ablesbar. So ist Kopfrechnen unter Stress gar nicht mehr nötig.

Mit dem Notfalllineal haben Sie eine pragmatische Hilfe für Notärzte entwickelt. Sie haben aber auch – zuletzt 2021 – die Entwicklung von drei Leitlinien zur Medikamentensicherheit bei Kindern initiiert und koordiniert?

Genau. Diese Leitlinien legen allen Ärzten in Deutschland den jeweiligen Stand der Wissenschaft dar und prägen damit ihre Behandlungsentscheidungen wesentlich. In einer Studie konnte ich belegen, dass durch die Leitlinien, Schulungen und das Pädiatrische Notfalllineal 80 Prozent der lebensbedrohlichen Fehler in der präklinischen Kindernotfallmedizin vermieden werden können. Dafür wurde ich 2021 mit dem „Rudolf-Frey-Preis“ für Notfallmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin ausgezeichnet.

Auch die Endoskopie von Kindern ist ein wesentlicher Schwerpunkt Ihrer klinischen Arbeit und Forschung...

In einer Studie zeige ich zum Beispiel, dass bei der Beatmung von Kindern manchmal spezielle Instrumente nötig sind. Wenn es schwierig ist, einen Schlauch zur Beatmung in die Luftröhre einzuführen, sind die Erfahrungen bei Erwachsenen nicht einfach auf Kinder übertragbar.

Woran liegt das?



Die flexiblen Optiken mit einer Kamera vorne, die bei Erwachsenen als Goldstandard gelten, müssen bei Kleinkindern so dünn sein, dass sie nicht immer gut und sicher zu verwenden sind. Wir konnten zeigen, dass mit starren Optiken oft besser und schneller gearbeitet werden kann. Und weil der Kehlkopf der Kleinen noch besonders sensibel und empfindlich ist, kommt es beim Intubieren, also dem Einführen des Luftschlauches in die Luftröhre, öfter zu Verletzungen. Bei bis zu 20 Prozent der Frühgeborenen ist dies der Fall.

Was wäre die Folge einer solchen Verletzung?



Bei schweren Schädigungen müsste man dann einen Luftröhrenschnitt machen. Wir konnten zeigen, dass mit dem Einspritzen von Cortison in den Kehlkopf dieser in 80 Prozent der Fälle narbenfrei heilt und der Luftröhrenschnitt dadurch vermeidbar ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter