Herdecke: Literatur in der Schutzhütte beendet Kunst im Wald

Wetter/Herdecke. Mit drei Aktionen endete am Sonntagnachmittag das Waldkunst-Projekt des Herdecker Künstlers Knut Waschkau. Eine kleine Lesung gehörte dazu.

Mit einer kleinen Lesung in der Schutzhütte am Harkortberg sowie zwei weiteren Aktionen endete am Sonntag das Waldkunst-Projekt des Herdecker Künstlers Knut Waschkau. Er hatte im Wald zwischen Herdecke und Wetter Figuren sowie kurze Texte an Bäumen platziert, um Spaziergänger zum Nachdenken anzuregen. Gestern nun trug der Herdecker Autor Hans-Hermann Kamps seinen Zuhörern Gabriele Gerhardt, Till Gerhardt und Uschi Beyling (von rechts) einige Texte vor, darunter auch eigene Gedichte. Die Volmarsteiner Naturpädagogin Janina Peitz präsentierte ihre Ideen nahe der Tunnelröhe am Ender Krankenhaus. Und auf einem Weg oberhalb von Gut Schede machten Saxophonspieler und Lehrer Mathias Wittler aus Herdecke und Gitarrist Jan Biether Musik.

