Herdecke: Nadja Büteführ sucht Arbeitsplatz für Nachtschicht

Herdecke/E.-Ruhr. Um die Leistung von Nachtarbeitern zu würdigen, ruft die NRW-SPD den 23. März zum Tag der Nachtarbeit aus. Auch Politiker gehen auf Nachtschicht.

Während die meisten Menschen sich ausruhen dürfen, halten sie den Laden am Laufen. Ob in Gesundheitseinrichtungen, auf Polizei- und Rettungswachen, in Backstuben, Logistikzentren oder dem Büdchen um die Ecke: Hunderttausende Beschäftigte kümmern sich in Nachtarbeit um Sicherheit und Versorgung. Um ihre Leistung zu würdigen, hat die NRW-SPD für Donnerstag, 23. März, den „Tag der Nachtarbeit“ ausgerufen.

Nachtarbeit verlangt Menschen viel ab

Dazu erklärt die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ aus Herdecke: „Dass viele Dienstleistungen rund um die Uhr verfügbar sind und es auch sonntags frische Brötchen gibt, wird allzu oft als selbstverständlich hingenommen. Doch Nachtarbeit verlangt den Beschäftigten einiges ab: Die ständigen Wechsel im Tag-Nacht-Rhythmus bedeuten zusätzliche gesundheitliche Risiken und schränken das Freizeitleben mit der Familie stark ein. Der gesellschaftliche Wert der Nachtarbeit muss stärker sichtbar gemacht und gewürdigt werden“.

23. März wird Tag der Nachtarbeit

Zu diesem Zweck hat die NRW-SPD den 23. März zum Tag der Nachtarbeit ausgerufen. Während der gesamten zwölften Kalenderwoche werden Abgeordnete und Amtsträger der Partei in Dienststellen und Betrieben eine Nachtschicht absolvieren und die Beschäftigten begleiten: „Nur wenn wir die Herausforderungen hautnah vor Ort erleben, können wir die Bedürfnisse der Beschäftigten vernünftig vertreten“, erläutert Nadja Büteführ das Ziel der Aktion.

Sie selbst ist noch auf der Suche nach „ihrer“ Nachtschicht: „Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie mir die Gelegenheit geben möchten, Ihren Arbeitsplatz bei Nacht kennenzulernen. Ich freue mich sehr über eine Einladung, um bei Ihnen mit anpacken zu dürfen“, so die Abgeordnete.

Zur Absprache kann Nadja Büteführ am besten telefonisch unter der Rufnummer 02302 1767680 oder per Mail an nadja.buetefuehr@landtag.nrw.de erreicht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter