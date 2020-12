Neues Netz nahe Bahnhof in Herdecke: Seit Kurzem ist die Sperrung aufgehoben, der Fuß- und Radverkehr ist durch die Mühlsteinskuhle wieder uneingeschränkt möglich.

Stützwand Herdecke: Netz sichert Natursteinmauer in Mühlsteinskuhle

Herdecke. Die Mühlsteinskuhle in Herdecke ist ein besonderer Weg. Daher ließen die Technischen Betriebe eine Mauer aufwendig sanieren. Das ging recht zügig

Schneller als zunächst angegeben verliefen die Arbeiten in der so genannten Mühlsteinskuhle. Der Verbindungsweg zwischen der Bahnhof- und Walter-Freitag-Straße war einige Tage gesperrt, um eine Stützmauer abzusichern. Seit Mitte der Woche und damit deutlich vor dem anvisierten Fertigungstermin (23. Dezember) können Fußgänger sowie Radfahrer die Abkürzung vom Nacken in die Innenstadt wieder nutzen.

Wie berichtet, hatten sich in der alten Mauer aus Naturstein Schäden aufgetan. Daraufhin hatten die Technischen Betriebe Herdecke veranlasst, die Wand auf einer Länge von rund 80 Metern mit einem Netz zu überspannen. Zu beachten: Über dem namensgebenden Mühlstein sollten die Fachleute aber keine Stahlkonstruktion legen. Auftrag erkennbar ausgeführt.

Nur schade, dass Schmierfinken die runde Besonderheit dort zuvor schon mit komischen Zeichen verunstaltet hatte.