Herdecke: Neuer Urologe behandelt ambulant und stationär

Herdecke. Mit Dr. Dennis Prokofiev bekommt Herdecke einen neuen niedergelassenen Urologen. Er legt Wert auf Krebsvor- und Nachsorge beim Mann.

Herdecke hat einen neuen Urologen und damit noch etwas mehr: Dr. Dennis Prokofiev ist nämlich auch der Geschäftsführende Oberarzt der Klinik für Urologie des Klinikums Dortmund, den nun Patientinnen und Patienten in seiner neuen Praxis an der Frühlingstraße 1 aufsuchen können.

Ein innovativer Weg

„Ich freue mich sehr auf diesen unmittelbaren Kontakt mit den Patientinnen und Patienten“, sagt Dr. Prokofiev, der nach vielen klinischen Jahren diesen innovativen Weg der ambulanten Versorgung geht. Der Spezialist wird auch weiterhin zu einem gewissen Teil im Klinikum Dortmund und damit am Puls der medizinischen Entwicklung arbeiten, aber eben mit seiner Expertise die urologische Brücke nach Herdecke schlagen.

Viele Jahre Erfahrung

„Es ist seit langem in Deutschland gefordert, dass wir eine engere Verzahnung zwischen klinischer Behandlung und ambulanter Versorgung schaffen.

Wir gehen jetzt diesen Weg und sind damit sicherlich für die Zukunft gut aufgestellt“, so der Mediziner. Als Facharzt für Urologie kann er in seiner Praxis-Arbeit auf viele Jahre Erfahrung in einer der größten Kliniken Deutschlands zurückblicken.

Krebsvorsorge beim Mann

„Viele urologische Operationen können heute ohne stationäre Aufnahme als ambulante Operation erfolgen. Da bietet es sich für die Menschen in Herdecke und Umgebung an, eine versierte urologische Praxis vor Ort zu haben“, erklärt der Experte. „Ein großes Anliegen ist mir bei allem dem die Krebsvor- und Krebsnachsorge beim Mann. Gerade Männer sind ja leider immer noch Vorsorgemuffel, können aber bei frühzeitigem Befund eines Tumors optimal behandelt werden“, so Dr. Prokofiev. Deshalb bietet der Mediziner auch die medikamentöse Tumortherapie bei Prostata-, Hoden-, Blasen- oder Nierenkrebs an.

Belastung durch Krebsdiagnose

„Die Gabe von tumorspezifischen Medikamenten erfolgt alternativ oder ergänzend zur operativen Entfernung des Tumors oder einer Strahlentherapie“, sagt der Experte. Dabei wisse er natürlich auch, dass eine Krebsdiagnose nicht nur körperlich, sondern auch seelisch belaste. „Deshalb stehen wir unseren Patientinnen und Patienten neben unserer Erfahrung auch mit viel Empathie zur Seite.“

Von der Blasenspiegelung bis zur Sterilisation Durchführt werden Operationen an der Vorhaut, bei Hodenhochstand, Krampfadern am Hoden, Korrekturen bei Harnröhren-Verengung sowie Blasenspiegelungen oder das Einlegen von Harnleiter-Schienen. Der Urologe Dr. Dennis Prokovief nimmt auch Sterilisationen vor, behandelt erektile Dysfunktion („Potenzprobleme“) und beherrscht die minimal-invasive Chirurgie mit dem OPRobotersystem DaVinci.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter