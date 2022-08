Herdecke: Öl-Alarm im Herdecker Bach. Feuerwehr rückt aus

Herdecke. Zur Attenbergstraße rückte die Herdecker Feuerwehr am Mittwochabend aus: Erhebliche Menge Öl hatten sich im Herdecker Bach ausgebreitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke musste am Mittwoch um 17 Uhr zu einer Gewässerverunreinigung in die Attenbergstraße ausrücken. Anwohner hatten hier Öl auf dem Herdecker Bach gemeldet. Vor Ort musste die Feuerwehr erhebliche Mengen Öl im Bach feststellen, so dass über das Stadtgebiet verteilt zwei Einsatzabschnitte gebildet wurde. Die Feuerwehr ergriff Sofortmaßnahmen und konnte die Ausbreitung auf den weiteren Bach und Ruhrlauf verhindern. Die Einsatzkräfte setzten mehrere Ölsperren.

In Schutzanzügen Ursache gesucht

Feuerwehrleute gingen in spezieller Schutzausrüstung den Bach ab, um auch die Ursache zu finden. Die Polizei und der Einsatzleiter erkundeten die Ufer nach der Ursache. Diese konnte nach kurzer Zeit im Bereich Herdecker Bach gefunden werden: Aus einem Abwasserrohr trat Öl aus. Die Helfer setzten spezielle Öl-Vliese und eine weitere Ölsperre. Die Unterer Wasserbehörde, das Ordnungsamt, die Technischen Betriebe sowie die Polizei waren ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr war zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Feuerwehr die Ölsperren und erneuerte sie im Bereich der Attenbergstraße. „An der Walkmühle“ wurde präventiv eine weitere Sperre gesetzt.

