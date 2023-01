Herdecke: Oliver Steller macht Lust auf Goethe und Konsorten

Herdecke. Oliver Steller kommt Ende Januar nach Herdecke und zeigt, dass Gedichte alles andere als angestaubt sein müssen, nicht nur die von Goethe.

Oliver Steller ist in Herdecke nicht nur Kindern ein Begriff. Außer zu den Schulvorstellungen kommt er auch immer gerne für Erwachsene nach Herdecke.

In der Dörken-Galerie an der Wetterstraße 60 hat er am Samstag, 28. Januar, 19 Uhr, Gedichte von „Goethe und Konsorten“ dabei. Als einfühlsamer, aber auch gewagter Rezitator und begnadeter Gitarrist vermittelt Steller Literatur, haucht ihr neues, frisches Leben ein. Sein Auftritt ist eine Benefizveranstaltung der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung zugunsten der Bürgerstiftung. Der Erlös ist bestimmt für das Projekt der Bürgerstiftung „Kinder in die Vereine und die Musikschule.“

Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse und vorab in der Buchhandlung Herdecke. Für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende ist der Eintritt frei.

