Standsicherheit der Pappel am Bleichstein ist nicht mehr gewährleistet.

Natur Herdecke: Pappel am Bleichstein wird gefällt

Zuerst wurde sie nur gestutzt, jetzt wird sie gefällt. Für die Pappel auf dem Bleichsteingelände ist in der kommende Woche Schicht.

Am Bleichstein muss die Stadt Herdecke aufgrund mangelnder Standsicherheit eine ursprünglich ca. 40 Meter hohe Pappel in der kommenden Woche fällen. Bereits im Winter 2018/2019 wurde der Baum stark eingekürzt, um ihn zeitweise erhalten zu können. Mittlerweile ist einer der zwei Stämmlinge vollständig abgestorben.

An dem hoch frequentierten Standort kann der Baum daher nicht länger erhalten werden. Eine weitere Gefährdung stelle ein Ausbruch des Baums für die Gasleitungen, die in dem Gelände verlaufen, dar. Aktuell wurde die Pappel bereits auf Tiere untersucht. Eine Ersatzpflanzung vor Ort ist nicht möglich, da ein Sicherheitsabstand zur Gasleitung einzuhalten ist. Auch sind Neupflanzungen im Bereich von Überschwemmungsgebieten und Deichanlagen nicht zulässig. Es finden jedoch an anderen Stellen im Stadtgebiet Ersatz- und Neupflanzungen statt, die mit Trockenheit, Hitze, Überschwemmungen zurechtkommen.