Herdecke: Phantasialand und Erlebniswelt locken Ferienkinder

Herdecke. Der Abenteuerspielplatz, Familienfahrten, Ausflüge: Die Stadt macht daheimgebliebenen Ferienkindern und Jugendlichen viele Angebote.

Die Ferien lassen nicht mehr lange auf sich warten, daher hat das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Herdecke auch in diesem Jahr ein buntes Sommerferienprogramm für daheimgebliebene Ferienkids zusammengestellt. „Die Kinder und Jugendlichen erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm mit tollen Aktionen. Für jeden und jede ist etwas dabei, auch Eltern kommen nicht zu kurz und können im Rahmen der Familienfahrten gemeinsam mit ihren Kindern verreisen“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster anlässlich der Programmvorstellung.

Hütten bauen

In den ersten drei Sommerferienwochen, vom 26. Juni bis 13. Juli, wird wieder der beliebte Abenteuerspielplatz (ASP) angeboten. In diesem Jahr ist der ASP auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Am Berge zu finden. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren können kostenlos zum Werkzeug greifen und Hütten aus Palettenholz bauen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Bürgerstiftung, Vereine und Verbände machen mit

Die zweite Sommerferienhälfte (17. Juli bis 4. August) hält tolle Familienfahrten und Jugendaktionen bereit. Dazu gehört ein Ausflug in die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, eine Fahrt ins Phantasialand in Brühl oder auch der Besuch eines „Escape Rooms“. Die Bürgerstiftung Herdecke unterstützt die Familienfahrten wieder mit bezuschussten Tickets. Am Ferienfrosch beteiligen sich außerdem viele Herdecker Vereine und Verbände mit verschiedenen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Das Programm ist auf der Seite der Stadt Herdecke unter www.herdecke.de/ferienfrosch einsehbar. Fragen zu den einzelnen Aktionen beantworten die dort aufgeführten Ansprechpersonen.

Auch barrierefreie Angebote

Um möglichst allen Kindern und Jugendlichen ein tolles Ferienprogramm zu ermöglichen, enthält der diesjährige Ferienfrosch explizit barrierefreie Angebote. Sollten interessierte Eltern und Kinder oder Jugendliche sich nicht sicher sein, ob einzelne Angebote für ihr Kind bzw. sie selber geeignet sind, steht die Inklusionsbeauftragte Jenny Jansen-Mußhoff telefonisch unter 02330/ 611 270 für eine Beratung zur Verfügung. Der Kartenverkauf für die Familienfahrten startet am Montag, 5. Juni, von 16 bis 18 Uhr im Jugendamt (Erdgeschoss links).

Restkarten sind zu den regulären Öffnungszeiten im Jugendamt erhältlich. Am Montag, 5. und 12. Juni, sowie am Dienstag, 30. Mai und 13. Juni, findet jeweils von 15 bis 17 Uhr der Kartenverkauf für die Aktionen für das Jugendferienprogramm im Jugendcafé „Fachwerk“ (Am Bachplatz 3 und 5) statt. Nur wer direkt bei der Anmeldung bezahlt, hat einen Platz sicher. Die Stadt Herdecke behält sich Programmänderungen vor und teilt auf der Homepage den aktuellen Planungsstand mit.

