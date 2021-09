Herdecke: Polizei berät Radler zu Verkehrsrisiko und Alkohol

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat forderte vor einiger Zeit, die Promillegrenze für Radfahrer deutlich zu senken. Auch das kann ein Thma am Infostand in Herdecke am Dienstag sein.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Die Aktionswoche „Roadpol Safety Days“ führt die Polizei Ennepe-Ruhr am Dienstag nach Herdecke. Dazu gibt es Hinweise zu Alkohol auf dem Fahrrad.

Fußgänger und Radfahrer sind im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern deutlich weniger geschützt. Insbesondere Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen, aber auch Verkehrsunfälle untereinander haben in den meisten Fällen schwere Personenschäden zur Folge. Um über lebensbedrohlichen Risiken aufzuklären sowie Verkehrsunfälle vorzubeugen, beteiligt sich die Polizei EN an der europäischen Aktion Roadpol Safety Days und nimmt an der landesweiten Aktionswoche zum Thema Fahrrad-Pedelec teil.

Darum geht’s

Was sind die Roadpol Safety Days? Sie sind das Flaggschiff der jährlichen Kampagne von Roadpol, dem europäischen Netzwerk der Straßenverkehrspolizei, das von der Europäischen Kommission unterstützt wird. Ziel der Kampagne ist es, die Roadpol-Werte zur Durchsetzung des Straßenverkehrs und der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit als Schlüsselansätze zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Europa zu fördern. Ihr Auftrag, die Vision Zero meint, die Zahl der Verkehrstoten in Europa, die derzeit bei durchschnittlich 70 pro Tag liegt, nachhaltig zu senken und darüber hinaus sogar an einem Tag auf null zu minimieren.

Nach dem Motto der diesjährigen Roadpol-Woche „Stay alive and save lives“ möchte die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis bis zum 22. September auf verschiedene Themenbereiche aufmerksam machen und Fahrradfahrer/innen zu ihrem eigenen Schutz dafür sensibilisieren.

Am Dienstag, 21. September, wird es ab 12 Uhr einen Informationsstand in Herdecke mit Ansprechpartnern der Verkehrs- und Unfallprävention der Polizei EN geben, wo die Behörde über Risiken im Zusammenhang mit Fahrrädern und Pedelecs beraten und auch Fragen jeder Art im persönlichen Gespräch beantworten will.

Alkohol im Straßenverkehr - Keine gute Mischung

Zudem gibt es Hinweise zum Thema Alkohol am Fahrrad- bzw. Pedelec-Steuer. „Wussten Sie, dass man schon ab 0,3 Promille auch als Fahrradfahrer bestraft werden kann, wenn man ein auffälliges Verhalten zeigt oder an einem Unfall beteiligt ist, ohne selbst Unfallverursacher zu sein?“, heißt es. Diese Grenze wird als relative Fahruntüchtigkeit bezeichnet. Eine absolute Fahruntüchtigkeit und damit Straftat liegt dann vor, wenn die Grenze von 1,6 Promille erreicht bzw. überschritten wird. Dann ist eine Fahrt mit dem Fahrrad oder Pedelec absolut tabu und unter keinen Umständen zu verantworten.

Alle, die sich mit einem solch erheblichen Alkoholpegel in den Straßenverkehr begeben, können bei einer Polizei-Kontrolle mit einer Freiheits- oder Geldstrafe sowie dem Führerscheinentzug rechnen. „Wir raten Ihnen daher dringend: Weichen Sie nach dem Genuss von Alkohol nicht vom Pkw auf das Fahrrad für die Heimfahrt aus, weil das Führen dieses Fortbewegungsmittels unter Alkoholeinfluss eine vermeintlich geringere Strafe nach sich zieht“, schreibt die Behörde. Das sei nicht nur ein weit verbreiteter Irrglaube, sondern ebenso unter Umständen auch „eine lebensgefährliche Entscheidung für Sie und andere Mitmenschen!“ Also der Rat: Taxi bestellen, nach Hause laufen oder jemanden anrufen – das sei eine sichere Heimweg-Alternative nach einem alkoholreichen Abend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter