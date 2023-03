Herdecke: Postbank-Filiale bleibt weiter geschlossen

Herdecke. Seit Wochen ist die Postbank im Herdecker Quartier Ruhraue dicht. Das wird sich diese Woche nicht ändern. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick.

Die Postbank-Filiale ist auch in dieser Woche geschlossen. Auf einem fast schon üblichen DIN-A4-Papier an der Fensterscheibe der Geschäftsstelle im Quartier Ruhraue steht, dass keine Mitarbeitenden bis einschließlich Samstag, 11. März, anzutreffen sind. Damit ist die Herdecker Anlaufstelle seit einigen Wochen ununterbrochen geschlossen, ersatzweise wird auf die Wittener Filiale in der Hammerstraße verwiesen.

Vorraum wieder geöffnet

Kleiner Lichtblick: Den Vorraum hier an der Mühlenstraße 7 hat die Postbank – wie berichtet – wieder geöffnet.

Dort können Kundinnen und Kunden etwa Geld am Automaten erhalten. Zudem sind, so teilte es die Deutsche Post in Ergänzung zum jüngsten Bericht mit, auch die zwei Briefkästen im Vorraum mittlerweile wieder entsperrt.

