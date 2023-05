Herdecke: Serienmörder, Sex und falsche Fährten im Gastspiel

Das Theaterkollektiv „Wir wollen nur spielen“ gibt am 2. Juli ein Gastspiel in Herdecke.

Herdecke. Ein Kabarett-Abend und ein Psycho-Thriller: Diese Aufführungen stehen für Besucher des Theaters am Stiftsplatz Anfang Juli im Programm.

„Ob das noch was wird?“ fragen sich die Musik-Theater-Kabarettisten Gerald Löhr und Bernd Mühle, die als Duo „Schön & Erfolglos“ am Samstag, 1. Juli, zu Gast im Theater am Stiftsplatz sein werden. Intendantin Ulla Biermann freut sich, den Theaterfreundinnen und -freunden zum Sommeranfang mit dem Duo und einem Theaterkollektiv zwei Gast-Ensembles am Stiftsplatz präsentieren zu können.

Geheimnis des Urknalls

Löhr und Mühle präsentieren hier ihr bislang einziges Programm: Darin lüften sie unter anderem das Geheimnis des Urknalls und wollen ihrem Publikum zudem beweisen, dass Geld nicht arbeitet. Zudem thematisieren sie: Die katholische Kirche sei Gott sei Dank endlich frauenfrei. Sie erläutern einleuchtend, dass der Klimawandel von vorübergehender Natur ist und erklären ein für alle Mal, warum früher alles besser war, heißt es im Programm des Abends. Und wenn sich die Beiden am Ende selbst nicht mehr reden hören können, werden sie laut Ankündigung auch noch anfangen zu singen. Zu erleben sind die Kabarettisten Gerald Löhr und Bernd Mühle in Herdecke am Samstag, 1. Juli, um 19. 30 Uhr; Einlass um 19 Uhr.

Suche nach Liebe

Bereits einen Tag später begrüßt Theaterintendantin Ulla Biermann das Theaterkollektiv „Wir wollen nur spielen“ zu der Aufführung „Die Schmerzen der Krieger“ von Oliver Pautsch. Der psychologische Thriller erzählt von Alex, Hanna, Karin, Peter und Marc und ihrer verzweifelten Suche nach Liebe. Oliver Pautsch verstrickt seine Figuren in ein Netz aus Beziehungen mit Bedingungen, Einsamkeit, Egoismus und dem ewigen Spiel um Macht und Sex, das im Verlauf des Stückes an Komplexität gewinnt und geschickt mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Ein Stück über Moralisten und Serienmörder sowie Patienten, die ihre Therapeutin zum sofortigen Geschlechtsverkehr auffordern, falsche Fährten und Wahrheiten, die töten können. Die, die in diesem Stück nur spielen sind: Natascha Buck, Carina Siekirka, Josephine Thierhoff, Mücahit Altun, Furkan Arslan, Timo Aust, Cem Bingöl. Regie führt Stefan Gebelhoff. „Die Schmerzen der Krieger“ wird am Sonntag 2. Juli, 18 Uhr aufgeführt (Einlass 17.30 Uhr).

Tickets Der Kartenvorverkauf für die beiden Sommergastspiele im Theater am Stiftsplatz hat bereits begonnen. Der Eintrittspreis für „Ob das noch was wird?“ und „Die Schmerzen der Krieger“ beträgt 15 Euro. Karten kann man über die Mobilnummer 0160/ 99 37 42 05 oder per Email an info@theater-am-stiftsplatz.de bestellen bzw. kaufen.

