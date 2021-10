Intendantin Rosi Reiß (vorne) begrüßt im Theater am Stiftsplatz Sandra Berth (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sparkasse), neben ihr die stellvertretende Intendantin Ulla Biermann.

Sparkasse Herdecke: Spende für Theater am Stiftsplatz in schwerer Zeit

Herdecke. Die Sparkasse HagenHerdecke unterstützt das Stiftsplatz-Theater, das nach Corona-Pause und Ausweichort endlich wieder in der Heimat spielen kann.

Die Premiere des Stücks „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer musste aus Pandemie-Gründen im Sommer noch im Ruhrfestsaal stattfinden. Die Freude war daher bei Herdeckes Theaterleuten groß, dass endlich wieder in den eigenen Räumlichkeiten am Stiftsplatz gespielt werden darf.

Sandra Berth aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse kam aus diesem Anlass vorbei, um auch die diesjährige Unterstützung in Höhe von 2500 Euro für das Theater symbolisch zu übergeben. Intendantin Rosi Reiß und Stellvertreterin Ulla Biermann bedankten sich für langjährige Förderung der Sparkasse HagenHerdecke und sind froh, in solch gerade für Künstler schwierigen Zeiten einen starken Partner an ihrer Seite zu wissen.

Die Zuschauer erwartet bei „Gut gegen Nordwind“ ein Stück mit vielen Facetten. Auf der einen Seite ist es kurzweilig, schnell und lustig. Auf der anderen Seite gefühlvoll und nachdenklich. Lediglich aufgrund eines Tippfehlers in der Mailadresse erhält Leo Leike (gespielt von Jürgen Mühl) die E-Mail von Emmi Rothner (gespielt von Lili Requardt). Nach anfänglichem Geplänkel entwickelt sich zwischen den beiden eine echte E-Mail-Kommunikation und eine immer intimere Freundschaft. Bis zum Schluss fiebert der Zuschauer der Frage entgegen, ob die virtuell entstanden Gefühle einer echten Begegnung in der Wirklichkeit standhalten.

Weitere Spieltermine sind geplant und werden regelmäßig auf der Homepage des Theaters veröffentlicht (theater-am-stiftsplatz.de).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter