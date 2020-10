Herdecke. Was sich über Jahre andeutete, ist nun Gewissheit: Die große Buche vor dem Gebäude der Sparkasse in Herdecke steht nicht mehr. Aufwändige Aktion.

Schon vor Jahren hatte die heimische Sparkasse einen Antrag gestellt, die ortsbildprägende Blutbuche am Parkplatz Stiftsstraße in der Herdecker Innenstadt zu fällen. Im Fachausschuss teilte ein Vertreter Stadtverwaltung daraufhin mit, dass es an diesem opulenten Baum einen Pilzbefall gebe.

Nach einer Kontrolle hatte ein Gutachter 2015 festgestellt, dass die Pilze zwar „baumschädigend“ seien, die Buche zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht gefällt werden musste. Klar war damals schon: Die Krankheit lasse sich nach Einschätzung von Experten nicht bekämpfen. Fortan blieb die Örtlichkeit im Zuge der Grünflächen-Kontrollen besonders im Blick der Stadt Herdecke. Die Sparkasse habe keine Pläne für die möglicherweise frei werdende Fläche auf ihrem Grundstück, hieß es damals.

Es folgte ein zweites (aktuelles) Gutachten. Und die Entscheidung, die Buche zu fällen. Am Mittwoch rückten Mitarbeiter der Baumpflege und Begutachtung Jean-Luc Henry aus Hagen an. Teile des Parkplatzes zwischen der Herdecker Hauptstelle der heimischen Sparkasse und dem Aldi-Supermarkt blieben über mehrere Stunden und auch am Donnerstagvormittag gesperrt. Ein verärgerter Bürger wollte als Zeichen des Protests die Hinweisschilder umwerfen.

Arbeiten am Donnerstag fortgesetzt

Die Fachleute stiegen dann per Hebebühne auf und begannen Schritt für Schritt mit der Fällaktion. Am Nachmittag lag der mächtige Stamm dann auf dem Boden. Am Donnerstagvormittag liefen dann noch die letzten Restarbeiten.

„Der Pilz war ganz schön fortgeschritten“, sagte ein Mitarbeiter des Baumpflege-Betriebs. Konkret habe es sich vor allem um den sogenannten Riesenporling gehandelt. Dieser hatte kiloschwere Schwämme produziert, ein beträchtlicher Hohlraum hatte sich im Stamm gebildet. „Da war kaum noch intaktes Holz, die Wurzel war ebenfalls angegriffen“, hieß es am Donnerstag weiter.

Mitarbeiter der Baumpflege Henry aus Hagen waren nach der Fällaktion am Mittwoch vor dem Gebäude der Sparkasse auch am Donnerstag noch mit Restarbeiten beschäftigt. Foto: Steffen Gerber

Daher fühlten sich Beteiligte in ihrer Einschätzung bestätigt, aus Verkehrssicherheitsgrünenden den über 20 Meter hohen Baum zu fällen. Nicht auszudenken, wenn dieser unkontrolliert umgekippt wäre.

Stadt wünscht sich Nachpflanzung

Gleichwohl bedauern viele Herdecker, dass die stadtbildprägende Buche mit einem Stammumfang von etwas mehr als vier Metern nicht mehr steht. Von Seiten der Stadtverwaltung, die über die Fällaktion informiert hatte, gab es keine klare Antwort, ob dort eine Nachpflanzung folgt. „Dafür machen wir uns stark“, hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus. Derweil geistert das Gerücht durch die Straßen, dass die Sparkasse an der frei gewordenen Stelle nun Parkplätze für Mitarbeiter errichten wolle.

Ein Sprecher des Kreditinstituts dementiert. „Es gibt dort aktuell weder Pläne für eine Neupflanzung noch die Absicht, dass wir dort Parkplätze bauen wollen“, sagte Thorsten Irmer, bei der Sparkasse HagenHerdecke für die Presse- sowie Öffentlichkeitsarbeit zuständig, nach Rücksprache mit der Abteilung Bau- und Raumorganisation.