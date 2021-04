Können die virtuellen Gefühle der echten Begegnung in der Wirklichkeit standhalten? Die Darsteller Lili Requardt und Jürgen Mühl in einer Szene aus dem Daniel-Glattauer-Stück „Gut gegen Nordwind". Geplant war die Premiere für den kommenden Sonntag, doch die Pandemie hat das Theaterensemble vom Stiftsplatz erneut zum Umplanen gezwungen. Nun soll die Roman-Adaption in Herdecke erstmals Anfang Juli zu sehen sein.