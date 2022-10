Herdecke: Trauer um langjährige Stiftsdame Vera Schildheuer

Herdecke. Herdecke trauert um die erste ehrenamtliche Stiftsdame: Vera Schildheuer ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Sie hat tiefe Spuren hinterlassen

Zwei Symbolfiguren prägen Herdecke: Neben dem Sackträger repräsentiert auch die Stiftsdame ein wichtiges Kapitel der städtischen Vergangenheit. Wer an diese Rolle als Erinnerung an das frühere Damenstift denkt, hat unweigerlich Vera Schildheuer vor Augen. Die erste Stiftsdame der Neuzeit ist nun im Alter von 88 Jahren verstorben.

Stolze 30 Jahre war Vera Schildheuer (geborene Müller) in diesem Ehrenamt im Dauereinsatz. Von 1981 bis 2011 nahm sie zahlreiche Repräsentations-Aufgaben für die Stadt wahr, der jährliche Auftritt bei der heimischen Maiwoche gehörte dazu. Die Idee zu diesem Amt hatte der frühere Stadtdirektor Klaus Oehm, wobei Schildheuer diese historische Figur in entsprechender Kleidung ausgestaltete und mit Leben füllte. Eng verbunden ist mit ihrem Namen auch der Kunst- und Töpfermarkt während der Maiwoche, den sie gründete, lange mitorganisierte und dort viele Spenden für Kinder in Not sammelte.

Im Dauereinsatz für Kinder

Kinder lagen der langjährigen Stiftsdame, die in Herdecke viele und tiefe Spuren hinterlassen hat, besonders am Herzen. Schildheuer bildete zum Beispiel Mädchen oder Jungen zu kleinen Stadtführern und „Stiftskindern“ in historischen Gewändern aus. Viele Jahre prägte sie den beliebten Abenteuerspielplatz engagiert, unvergessen ihre Zusammenarbeit mit Jugendpfleger Jupp Schmitz. Bei ihrem Altstadt-Bummel stand die Pflege des Brauchtums an erster Stelle.

Schildheuer wurde 1933 in Hagen geboren. 1960, direkt nach der Hochzeit, kam sie nach Herdecke. Mehrere Jahrzehnte war sie in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Das Jugendzentrum am Bachplatz wurde für sie zur zweiten Heimat. In dieser engagierte sie sich u.a. auch ehrenamtlich beim Teekesselchen am Gemeinschaftskrankenhaus.

