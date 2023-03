Herdecke: Uni lockt mit 9-Euro-Ticket

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Die Universität Witten/Herdecke führt das 9-Euro-Ticket wieder ein. Sie will Vorbild für andere Unternehmen sein. Das steckt dahinter:

Deutschlandweit wurde es abgeschafft, die führt es wieder ein: das 9-Euro-Ticket als Jobticket für Mitarbeitende.

Während der Bundesrat am Freitagmorgen der Finanzierung des Deutschlandstickets zugestimmt hat, war die Universität Witten/Herdecke bereits einen Schritt weiter. Auf 49 Euro haben sich Bund und Länder für das Angebot geeinigt. Doch da der Nahverkehr Ländersache ist, gehen die Bundesländer bei der konkreten Ausgestaltung und der Festlegung des Ticketpreises unterschiedliche Wege.

Die Universität Witten/Herdecke begrüßt das Deutschlandticket und schafft Klarheit: Als wohl erstes mittelständisches Unternehmen in Deutschland ermöglicht sie ihren Mitarbeitenden, das Deutschlandticket als Jobticket für 9 Euro zu nutzen. „Wir möchten mit diesem Angebot unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen, klimaneutral und kostengünstig mobil zu sein. Unsere Mission ist es, zu einer nachhaltigen und gerechten Transformation unserer Gesellschaft beizutragen. Das 9-Euro-Ticket ist ein konsequenter Schritt auf diesem Weg“, sagt Dr. Dirk Jakobs, Vizepräsident für Organisationsentwicklung an der UW/H. Mit dem 9-Euro-Ticket erweitert die Uni ihr Portfolio zur Nutzung und Förderung nachhaltiger Mobilität. Dieses umfasst unter anderem ein kostenloses eCarsharing und eLastenrad, Jobbike-Leasing, überdachte Fahrradstellplätze auf dem Campus sowie das Angebot einer mobilen Fahrradwerkstatt.

An der Universität Witten/Herdecke sind zusätzlich zwei weitere eCarsharing-Stationen entstanden, an denen die wuddi GmbH, Franchisenehmer von Share now, ab dem 1. April 2023 ein stationsgebundenes eCarsharing anbietet. Interessierte Bürger und Unternehmen können dann je einen Renault ZOE an der Stockumer Str. 10 und an der Alfred-Herrhausen-Straße 50 direkt vor der Universität Witten/Herdecke nutzen. Zum neuen eCarsharing-Angebot an der Universität Witten/Herdecke gibt es zwei kostenlose öffentliche Registrierungstermine. Die Registrierungsaktionen finden am 4. April und 2. Mai, jeweils zwischen 10 und 14 Uhr am Campus an der Alfred-Herrhausen-Str. 50 statt. „Mit den eCarsharing-Angebot bieten wir unseren Mitarbeitenden eine einfache Möglichkeit, Dienstreisen mit wenig Emissionen zu absolvieren und positionieren uns weiter als Wegbereiterin für nachhaltige Mobilität“, sagt Dr. Dirk Jakobs, Vizepräsident für Organisationsentwicklung an der UW/H.

Die Fahrzeuge von Share now können ab 2,55 Euro pro Stunde oder 25,50 Euro pro Tag gemietet werden. Nutzer können mit der Share-now-App bequem ohne Öffnungszeiten oder Papierkram ein Fahrzeug an einer der über 50 örtlichen Stationen mieten und an derselben Station zurückgeben. Wie an allen Share-now-Standorten übernimmt das Unternehmen selbst die Tank- und Ladekosten der Fahrzeuge.

Den Anspruch des nachhaltigen und gerechten Handelns verfolgt die UW/H jedoch nicht nur mit Blick auf die Mobilität, sondern auch bei der Gewinnung und Wertschätzung ihrer Mitarbeitenden. „Es ist uns wichtig, unseren Beschäftigten über derartige Angebote zu zeigen, dass wir ihre Interessen ernstnehmen“, sagt Universitätskanzler Jan Peter Nonnenkamp. Denn angesichts hoher Inflation und dem damit verbundenen Anstieg der Mobilitäts- und Lebenshaltungskosten stellt das 9-Euro-Ticket auch eine finanzielle Entlastung für alle Beschäftigten dar, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommen.

