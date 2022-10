Herdecke: Universität gibt der Querdenker-Szene keinen Raum

Herdecke/Witten. In einem offenen Brief weist die Uni Witten/Herdecke jede Nähe zur Querdenkerszene zurück. Anlass war eine dort geplante Tagung.

Nach einem intensiven Diskurs in den vergangenen Tagen hat die Leitung der Universität Witten/Herdecke (UW/H) einen offenen Brief veröffentlicht: Darin weist sie jede Nähe zur Querdenker-Szene entschieden zurück und unterstreicht ihren Anspruch an einen ausgewogenen wissenschaftsbasierten Diskurs. Zugleich distanziert sie sich von der in die Kritik geratenen Tagung der Initiative „Das Ich im Wir“.

Keine Perspektiven- und Meinungsvielfalt

Den Veranstaltern sei es nicht gelungen, nach zahlreichen Referentenabsagen einen adäquaten Ersatz für die notwendige Perspektiven- und Meinungsvielfalt zu gewinnen. „Damit haben wir einen Punkt erreicht, an dem die Universität unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit missbraucht werden kann, indem sie nachweislich widerlegten Aussagen eine unkritische Bühne bietet“, sagt Martin Butzlaff, Präsident der UW/H. „Dies können und wollen wir nicht tolerieren.“

Veranstaltung für zwei Tage geplant

Der offene Brief wurde am 11. Oktober an die Universitätsgemeinschaft – bestehend aus Gremienmitgliedern, Studierenden, Mitarbeitenden und Alumni – versendet und über die externen Kanäle der UW/H geteilt: In verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken wurde zum Teil sehr kontrovers über die Tagung „Die Würde des Menschen – (un)antastbar?“ berichtet, die von der Initiative „Das Ich im Wir“ für den 21. und 22. Oktober in den Räumen der Universität Witten/Herdecke geplant worden war.

Deutliche Distanzierung

Dabei wurde die UW/H inhaltlich auch mit der sogenannten Querdenkerszene in Verbindung gebracht. „Wir möchten deshalb noch einmal klipp und klar zum Ausdruck bringen, was für jede akademische Institution unseres Landes eine Selbstverständlichkeit zu sein hat: Die Universität Witten/Herdecke distanziert sich in aller Entschiedenheit von den Meinungen, Positionen und Narrativen der Querdenkerszene. In unserem Schreiben an die Universitätsgemeinschaft vom 6. Oktober hatten wir angesichts der oben angesprochenen Tagung auch für weitreichende Toleranz mit polarisierten und/oder kritischen wissenschaftlichen Positionen geworben. Aus unserer Sicht sind Hochschulen und Universitäten nicht nur die geeigneten – sondern auch die dafür geschaffenen Diskursorte! Gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, dass die Toleranz für extreme Positionen nicht grenzenlos ist; und dass sich unsere Universität in der – immer wieder neu – schwierigen Frage eines Grenzverlaufes an drei klaren Kriterien orientiert: keine Verletzung geltenden Rechts, keine persönlichen Angriffe, kein Missbrauch der Universität unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit, um nachweislich widerlegten Aussagen eine Bühne zu geben. Wir sehen den letzten Punkt nicht mehr erfüllt, da mehrere der eingeladenen wissenschaftlichen Expertinnen und Experten abgesagt bzw. sich von der Tagung distanziert haben“, so Martin Butzlaff weiter.

