Herdecke: Verein macht den alten Bürgerbus wieder flott

Herdecke. Sponsoren und eine Profi-Werkstatt machten es möglich, dass der alte Herdecker Bürgerbus mit repariertem Motor weiter eingesetzt werden kann.

Seit Anfang 2019 hat der Bürgerbusverein in Herdecke seinen neuen umweltfreundlichen Niederflurbus in Betrieb. Üblicherweise verkaufen Bürgerbusvereine die alten ausgedienten Fahrzeuge. Der Herdecker Bus mit damals fast 350.000 Kilometern – durchweg im Nahverkehr geleistet – hatte jedoch keinen hohen Marktwert, so dass beschlossen wurde, ihn als Reservefahrzeug weiter zu nutzen.

Alter Bus musste oft einspringen

„Unser Linienverkehr mit sieben Einsatztagen pro Woche ist ziemlich ehrgeizig und lässt keine Pausen für technische Erfordernisse“, beschreibt Karl-Friedrich Müller, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, den Hintergrund. „Für jeden Reifenwechsel und jede Inspektion hätten wir sonst weiterhin ein Ersatzfahrzeug von der VER aus Ennepetal holen und wieder zurückbringen müssen. Denn wir haben für unsere Fahrgäste einen sehr hohen Anspruch an die Verlässlichkeit unseres Fahrplans.“

Der alte Bus ist dann bei in der Anfangszeit leider zu oft aufgetretenen Kinderkrankheiten an der Elektrik und dem Gasumbau des neuen Busses eingesprungen und die Entscheidung hat sich damit bewährt. Und als sich dies erledigt hatte, kam der große Einsatz für die Fahrten zum Impfzentrum nach Ennepetal.

Tägliche Impffahrten

Ab Februar bis in den frühen Sommer hinein fanden diese Impffahrten mit dem alten Bus zum Teil täglich, manchmal sogar zweimal am Tag statt. Im Juli machte dann bei annähernd 390.000 Kilometer der Motor des alten Busses schlapp. Nun macht es weder Sinn, in ein solch altes Fahrzeug einen Austauschmotor für vielleicht 15.000 Euro zu investieren, noch hat der Bürgerbusverein die dafür erforderlichen Mittel. „An dieser Stelle kamen zwei sehr gute Dinge glücklich zusammen.“ freut sich Eberhard Dickow, Vorsitzender des Vereins. „Zum einen fanden wir in Oerlinghausen bei Bielefeld eine hoch professionelle Werkstatt, die nicht nach dem Verfahren ‚ex und hopp‘ arbeitet, sondern den Motor weitaus günstiger komplett zerlegt und nur die Teile ersetzt, die nicht reparabel sind. Und zum anderen fanden wir bei unseren Sponsoren tatkräftige Unterstützung, um diese Aktion finanzieren zu können.“

Dank an Sponsoren

Auch wenn jetzt noch ein paar Restarbeiten zu erledigen sind – der alte Bus mit repariertem Motor war aber schon wieder ein paar Tage testweise im Linieneinsatz – möchte der Bürgerbusverein seinen großzügigen Unterstützern aus Herdecke danken. Der Dank gilt vor allem dem Ambulanticum/Si-Tec, dem Edeka Center Grubendorfer, Hans Kühne, der Firma Reitho Holding, Rewe Symalla, dem Rotary Club Wetter-Herdecke Ruhrtal, der Stadt Herdecke, Angela Voith und manchen, die nicht genannt werden möchten, aber sehr geholfen haben.

