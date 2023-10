Herdecke: Zeppelinstraße wird ab Montag voll gesperrt

Herdecke. Wegen Bauarbeiten wird die Zeppelinstraße gesperrt. Die Busse 555 und 553 werden umgeleitet. Anwohner dürfen nur zu bestimmten Zeiten passieren.

Im Rahmen des Herdecker Straßen- und Wegekonzeptes beginnt die Fahrbahnsanierung der Zeppelinstraße am Montag, 23. Oktober, mit dem obersten Bauabschnitt. Dieser startet ab Beginn des Kreuzungsbereiches Zeppelinstraße/Buchenstraße/Am Herrentisch und endet auf der Zeppelinstraße auf Höhe der Hausnummer 67. Die Einmündung „Auf den Brennen“ wird mit bearbeitet.

Die Arbeiten umfassen lediglich das Abfräsen von vier Zentimetern Asphalt und die darauf folgende neue Asphaltierung der Fahrbahn. Die Dauer wird auf etwa eine Woche geschätzt. Eine Umleitung wird für den gesamten Verkehr über die Straße Am Rahmen eingerichtet. In diesem Bereich wird es zudem Halteverbote geben. Eine Durchfahrt der Zeppelinstraße für Anwohner ist in der Zeit von 16 bis 7 Uhr möglich, ausgenommen davon ist eine Vollsperrung im Nachgang der Asphaltierung, in der der Straßenbelag aushärten muss.

Die Zeppelinstraße in Herdecke wird ab Montag gesperrt. Eine Umleitung über die Straße Am Rahmen wurde eingerichtet. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

+++ Lesen Sie auch: Goethestraße gesperrt: Autos und Busse müssen Umwege nehmen +++

Weitere Bauabschnitte im November

Die weiteren Bauabschnitte folgen daraufhin ab Donnerstag, 2. November, bis voraussichtlich Sonntag, 3. Dezember. Für diese Bauabschnitte wird über die Straße „Auf den Brennen“ umgeleitet. Die gesamte Baumaßnahme umfasst eine Fläche von rund 6.400 Quadratmeter Fahrbahn, die abgefräst und neu asphaltiert wird. Zudem werden 800 Quadratmeter Natursteinfugen erneuert. Der Gehweg ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Die Müllentsorgung ist weiterhin gewährleistet, vereinzelt kann es jedoch zu einer Verschiebung der Abholung von Mülltonnen kommen.

Umleitungen im ÖPNV

Der öffentliche Personen- und Nahverkehr wird umgeleitet. Betroffen sind die Buslinien 555 und 553 und der Bürgerbus. Die Linie 553 fährt wie die Linie 555 die Zeppelinstraße entlang, somit können die Haltestellen Koenenstraße, Vinkenbergstraße und Am Sonnenstein ab Montag, 23. Oktober, für eine Woche nicht bedient werden. Für die Haltestelle Auf den Brennen wird eine Ersatzhaltestelle aufgestellt. Diese befindet sich in der Nähe der Einmündung Zeppelinstraße/Am Rahmen. Der Bürgerbus Herdecke wird über die Straße Am Rahmen umgeleitet, zeitweise (nach 16 Uhr) kann er die Zeppelinstraße befahren. Alle Haltestellen (einschließlich der Haltestelle Waldfriedhof) werden weiterhin vom Bürgerbus bedient, es kann jedoch teilweise zu Verzögerungen kommen.

+++ Lesen Sie auch: Sanierung Goethestraße: „Das ist schlimm für unser Geschäft +++

Es wird darauf hingewiesen, dass es witterungsbedingt zu einer kurzfristigen Verschiebung der Sperrungen kommen kann. Alle Anwohner werden durch ein Bürgeranschreiben über die Maßnahmen informiert. Die Grundstückeigentümer werden nach dem Kommunalabgabengesetz NRW und der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Herdecke nicht an den Kosten beteiligt. Die beauftragte Baufirma wird die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.

+++ Alle Nachrichten zu Wetter und Herdecke +++

Bei Rückfragen wenden sich Interessierte bitte an Inga Schaden (Telefon: 02330 / 611 – 423; E-Mail: inga.schaden@herdecke.de) von den Technischen Betrieben Herdecke. Auch die Ringstraße wird voraussichtlich ab Mitte November einen neuen Fahrbahnbelag erhalten. Der genaue Termin wird zeitnah bekanntgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter