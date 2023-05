Herdecke: Zimmerbrand und Doppel-Einsatz in einer Wohnung

Am Mittwochmorgen fast die gleiche Prozedur wie am Vorabend: In der Harkortstraße löscht die Wehr am Dienstag einen Brand, tags darauf löst der Rauchmelder erneut Alarm aus.

Herdecke. Eine Wohnung und zwei Einsätze in kurzer Zeit: Die Feuerwehr löscht einen Zimmerbrand in der Harkortstraße. Am nächsten Morgen dann wieder Alarm.

Kurioser Doppeleinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Herdecke: Sie fuhr am Dienstag um 17.41 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Harkortstraße. Am Mittwoch wurden die Kräfte aus dem gleichen Grund um 9.01 Uhr zur selben Wohnung gerufen.

Als der Einsatzführungsdienst am Dienstag eintraf, nahm er Brandrauch aus einer Wohnung in der zweiten Etage wahr. Nachbarn hatten den Bewohner laut Mitteilung bereits hinaus geführt. Alle anderen Personen hatten dank der Rauchwarnmelder das Gebäude ebenfalls verlassen. Der Notarzt kümmerte sich sicherheitshalber um zwei Personen, die Rauch eingeatmet hatten, aber unverletzt vor Ort bleiben konnten. Ein Rettungswagen und Krankentransporter kamen ebenfalls zur Einsatzstelle. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die „mittelstark“ verrauchte Wohnung vor. Auf dem Herd brannten diverse Gegenstände. Diese wurden abgelöscht, die Räume entraucht und stromlos geschaltet. Zwei Löschzüge waren 60 Minuten vor Ort.

Am Mittwochmorgen lösten in dem Mehrfamilienhaus wieder Rauchmelder Alarm aus. Ein Trupp ging wieder in das geräumte Gebäude und in die Brandwohnung vom Vortag. Dort waren die Rauchmelder aktiv. Die Feuerwehrleute fanden keine Brandstelle. Jedoch ist der Elektroherd nicht in einem einwandfreien Zustand. Dort lagen erhebliche Brandlasten. Der Notarzt untersuchte daraufhin erneut den schon bekannten Patienten, der sich freiwillig ins Krankenhaus transportieren ließ. Zwei Löschzüge waren wieder 60 Minuten vor Ort. Ordnungsamt und Polizei kamen ebenfalls zur Einsatzstelle.

Problem mit Arbeitsbühne

Ein Brandmeldealarm wurde der Feuerwehr am Mittwoch um 13.59 Uhr aus der Wetterstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte nach drei Minuten eintrafen und dann gute Hinweise von der Betriebsfeuerwehr erhielten, war die Polizei bereits vor Ort. In einer Produktionshalle hatte ein Linearmelder ausgelöst. Schnell war die Ursache klar: Eine mobile Arbeitsbühne war versehentlich in die Lichtschranke geraten. Der Alarm wurde abgebrochen. Ein Löschzug war 30 Minuten aktiv.

