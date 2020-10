Herdecke: Zwei Filialen der Bäckerei Hosselmann geschlossen

Herdecke. Wegen Hygiene-Problemen in der Produktion in Hamm konnten am Freitag auch die Filialen von Hosselmann in Herdecke nicht öffnen. Das ändert sich.

Die mehr als 200 Filialen der Bäckereikette Hosselmann aus dem Münsterland sind am Freitag wegen hygienischer Mängel im Produktionsbetrieb des Unternehmens geschlossen geblieben. Davon betroffen waren auch die Verkaufsstandorte in Ende bei Rewe Symalla und im Herdecker Mühlencenter. Wegen des Feiertags (Deutsche Einheit) ruht auch der Betrieb an diesem 3. Oktober. Auf Nachfrage der Lokalredaktion hieß es, dass Kunden dann am Montag, 5. Oktober, voraussichtlich an beiden Stellen wieder Backwaren kaufen können.

Hintergrund: Die Stadt Hamm hatte den dortigen Produktions-Betrieb am Donnerstagnachmittag aus hygienischen Gründen geschlossen, wie ein Sprecher sagte. „Es gibt keinen Zusammenhang zu Corona-Fällen“, betonte er. Hamm hat die bundesweit höchsten Corona-Neuinfektionen.