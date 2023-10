Herdecke: Zwei wichtige Zufahrtsstraßen werden bald gesperrt

Herdecke. Stadt Herdecke kündigt Bauarbeiten an: Anwohner vom Nacken und Herrentisch müssen sich demnächst auf größere Verkehrseinschränkungen einstellen.

Wer den Nacken hinauf oder hinunter möchte, muss über die Goethestraße fahren. Ähnlich wichtig ist für Herrentisch-Anwohner die Zeppelinstraße. Auf beiden Verbindungen kommt es nun laut Mitteilung der Stadt Herdecke zu Verkehrseinschränkungen.

Im vierten Quartal erhält die Kreuzung Oberer Goethestraße/Nackenweg/Breddestraße ebenso eine neue Fahrbahn wie auch die Zeppelin- sowie die Ringstraße. An den genannten Orten stehen auch Arbeiten an den seitlichen Naturstein-Entwässerungsrinnen an, weshalb es zu Sperrungen der einzelnen Straßen komme.

Brücke über Bahngleisen folgt

Los geht es an der Goethestraße: Auf einer Fläche von ca. 640 Quadratmetern wird die Kreuzung bis hin zur Brücke über den Bahngleisen bearbeitet. Es wird zunächst das Pflaster und der Asphalt aufgenommen, im Anschluss erhält die Kreuzung eine neue und dreilagige Deckschicht. Daher muss die Stadt die Goethestraße zwischen den Abzweigen zum Nackenweg und Breddestraße bis zur Brücke ab Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 5. November, für Autofahrer komplett sperren. Der Gehweg steht zur Verfügung. Die Müllentsorgung sei weiter gewährleistet, vereinzelt könne es aber zu einer Verschiebung der Abholung von Mülltonnen kommen. Der Öffentliche Personen- und Nahverkehr wird umgeleitet, das betrifft die Buslinien 519, 376, 564 und den Bürgerbus, da die Haltestellen Goethestraße und Breddestraße für diese Zeit nicht angefahren werden. Die Umleitung werde über den Bahnhof und die Bruchstraße erfolgen, sodass die Haltestelle Rosenstraße wieder bedient werden kann.

Die geplante Baustelle nahe der Bahnbrücke. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

Die aufwendige Sanierung der Brücke und der restlichen Fahrbahn der Goethestraße inklusive Bushaltestellen sollen laut Mitteilung in 2024 erfolgen.

Zeppelinstraße im Anschluss

Noch in diesem Jahr stehen im Anschluss an die Goethestraße-Arbeiten Sperrungen auf der Zeppelin- und Ringstraße an. Die Termine will die Stadt zeitnah bekanntgeben. Auf der Zeppelinstraße sollen rund 6400 Quadratmeter Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert sowie 800 Quadratmeter Natursteinfugen erneuert werden. Etwa 5000 Quadratmeter Fahrbahn wird abschließend auf der Ringstraße erneuert, hinzu komme der Ausbau von drei Pflasterflächen mit neuer Asphaltierung. Laut Mitteilung können sich diese Sanierungen witterungsbedingt aber kurzfristig verschieben.

Anwohner erhalten demnach Informationen über ein Bürgeranschreiben. Die Grundstückeigentümer werden nach dem NRW-Kommunalabgabengesetz und der städtischen Straßenbaubeitragssatzung nicht an den Kosten beteiligt. Die Baufirma will die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.

Rückfragen beantwortet Inga Schaden (Telefon: 02330/611-423 oder E-Mail: inga.schaden@herdecke.de) von den Technischen Betrieben Herdecke.

