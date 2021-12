Herdecke: „Zweibrücker“ und Gymnasiasten erfüllen Wünsche

Herdecke. In Herdecke fanden zwei Aktionen statt, an deren Ende eine Bescherung für 77 Kinder und für viele bedürftige Menschen stand.

Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der viele Menschen Wünsche erfüllen. Im Zweibrücker Hof in Herdecke gibt es jedes Jahr einen sogenannten Wunschbaum zugunsten des Agnes-Kinderheims in Hagen. Er steht im Foyer des Hotels, und die Kinder hängen dort Zettel mit ihren Wünschen an. 77 Wünsche sind so in der Vorweihnachtszeit zusammen gekommen. Chefin Veronika Riepe verkündete nun stolz: „Unsere lieben Gäste, benachbarte Firmen, Mitarbeiter und wir haben fleißig Geschenke für das Kinderheim Agnesheim in Hagen gesammelt.

Alle 77 Wünsche plus große Gruppengeschenke sind erfüllt worden.“ Jedes einzelne Präsent wurde liebevoll eingepackt und oft sind herzliche Weihnachtsgrüße für die Kinder angesteckt. „Ein ganz liebes Dankeschön an viele einzelne Mitarbeiter und Abteilungen der Firma Dörken, die auf Grund der fehlenden Großveranstaltungen, Tagungen und Weihnachtsfeiern im Zweibrücker Hof, die großen Geschenke übernommen haben. Sie haben ohne lange zu überlegen Geld gesammelt, und so konnten unter anderem ein Riesenferns

Die Wünsche am Baum im Zweibrücker Hof konnten alle erfüllt werden. Foto: Privat / WP

eher, ein Kicker, eine Fifa Playstation und ein Besuch im Phantasialand erfüllt werden“, berichtet Veronika Riepe. Außerdem wurden die Kinder an Heiligabend wieder zum Gansessen ins Hotel eingeladen. „Diese tolle Aktion organisieren wir nun seit ein paar Jahren, und es macht viel Freude, Kinderaugen strahlen zu sehen. Uns geht es gut, gerne geben wir davon ein Stückchen ab. Auch wenn die letzten zwei Jahre uns sehr gebeutelt haben, dafür können die Kinder nichts“, so Riepe.

Ritual für Gymnasiasten

Der Zweibrücker Hof ist jedoch nicht der einzige, der sich jedes Jahr engagiert. Die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Harkort-Schule haben es sich ebenfalls zum Ritual gemacht, alle Jahre wieder für den Herdecker Brotkorb zu sammeln. Anfang Dezember hat die Schülervertretung einen großen Ballwagen ins Foyer gerollt und per Lautsprecherdurchsagen um Spenden gebeten. Plätzchen, Stollen, Backzutaten, Kaffee, Tee, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und vieles mehr wurden daraufhin von den Schülern sowie Lehrkräften mitgebracht und der Wagen reichlich gefüllt.

Aufs Herz kommt es an

So war es den Schülersprechern Max Schneevoigt (Q1) und Jona Nordmann (Q2) eine Freude, am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien Irmingard Schewe-Gerigk vom Brotkorb Herdecke beim Sortieren und Verladen zu helfen. Unterstützt wurden sie dabei von Ben Schürholz und Louisa Schellewald, den Klassensprechern der 6b. Mit den Produkten konnte der Herdecker Brotkorb nun vielen bedürftigen Menschen eine Freude machen und ihnen die Feiertage versüßen. Die SV-Lehrerin Melanie Tritthart freut sich darüber, dass es den Schülerinnen und Schülern an der Friedrich-Harkort-Schule einfach wichtig ist, an andere zu denken und zu helfen. Solidarität und Herz sei nämlich genau das, worauf es ankomme, erst recht in schwierigen Zeiten.

Die Organisationen Das Agnesheim in Hagen ist eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit einem stationären und ambulanten Betreuungsangebot für 103 Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Vorhalle, das in der heutigen Form 1979 eingeweiht wurde. Der Brotkorb Herdecke besteht seit November 2013. Rund 40 Herdecker Bürgerinnen und Bürger engagieren sich dort ehrenamtlich, um Lebensmittel für Bedürftige zur Verfügung zu stellen und der Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken.

