Herdecker Dörken-Stiftung hilft heimischen Sportvereinen

Herdecke. In der Krise brechen Sportvereinen die Einnahmequellen weg. Darunter leidet besonders die Jugendarbeit. Jetzt hilft die Dörken-Stiftung.

Die Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung steht in Herdecke in erster Linie für Kulturförderung. Wobei sie als großzügige Unterstützerin auch in der Nachbarstadt Wetter sehr geschätzt wird. Nun hilft die Herdecker Stiftung auch im Sport.

Deutschlandweit gibt es unzählige Sportvereine mit Millionen von Mitgliedern. Viele bieten den Menschen die Möglichkeit, sich ohne große Kosten sportlich zu betätigen und sich zudem aktiv in der Jugendarbeit zu engagieren.

Denn für Kinder und Jugendliche bietet ein Sportverein mehr als nur sportliche Aktivität: Hier machen sie wichtige zwischenmenschliche, soziale Erfahrungen und finden in ihren Vereinen Orientierung und Identität. Vor diesem Hintergrund fasste die Dörken-Stiftung im Dezember letzten Jahres den Entschluss, den heimischen Sportvereinen und damit der Jugendarbeit unter die Arme zu greifen.

Ohne finanzielle Hilfe geht es nicht

Auch in Herdecke gibt es eine Vielzahl von Vereinen und damit auch eine fundierte Jugendarbeit. Wenn sich auch viele Helferinnen und Helfer ehrenamtlich engagieren – so ganz ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht. Und die Möglichkeiten der Herdecker Sportvereine, Gelder für die Jugendarbeit zu generieren, stehen seit einem Jahr so gut wie nicht mehr zur Verfügung. Aktivitäten wie die Teilnahme an der Maiwoche oder am Weihnachtsmarkt, Tage der offenen Tür, oder das Ausrichten von sportlichen Wettbewerben konnten und können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Zehn Vereine ausgewählt

So kontaktierte die Dörken-Stiftung Ende 2020 schriftlich Herdecker Sportvereine und bot eine finanzielle Förderung an. Voraussetzung war die Anerkennung als gemeinnütziger Sportverein. Mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 30.000 Euro wurden seitdem zehn Herdecker Sportvereine unterstützt. Die Höhe der jeweiligen Förderung berechnete sich nach der Anzahl der minderjährigen Mitglieder des Vereins.

Mitgliederzahl sinkt

Über einen der höheren Beträge freute sich u.a. der TuS Ende. „Eine so hohe Einzelspende habe ich in mehr als 20 Jahren hier beim TUS Ende noch nicht erlebt“, freut sich der 1. Vorsitzende des Vereins, Dr. Jochen Schneider. „Aktuell beraten wir gemeinsam mit den einzelnen Abteilungen des Vereins über den sinnvollen Einsatz dieser Förderung“, so Schneider weiter. „Diese Spende freut uns außerordentlich und hilft uns wirklich weiter.“ Und Vizevorsitzender Heinz Göersmeier ergänzt: „Derzeit ist alles sehr schwierig, gerade für die Jugend. Leider verzeichnen wir aktuell eine Reduzierung der Mitgliederzahl. Nach einem Jahr mit heruntergefahrenen Trainingsmöglichkeiten haben sich leider schon etliche Mitglieder dazu entschlossen, ihre Mitgliedschaft zu beenden.“ Wie alle anderen Sportvereine, so sei auch der TuS Ende bemüht, Corona-konform so viele Angebote wie möglich aufrecht zu halten.

Diese Vereine bekommen Hilfe

Über finanzielle Unterstützung durch die Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung freuen sich die folgenden Vereine in Herdecke: DLRG, FC Herdecke-Ende/Fußball, Kanu Club Herdecke, Herdecker Tennisclub Grün Weiß, Herdecker Tennisverein HTV, HSG Herdecke-Ende/Handball, TSG Fußball Herdecke, TSV Herdecke, TuS Ende und die WingTsun Akademie Herdecke.