Herdecker Gastro-Betrieb bietet als pürierte Kost auch Brot

Herdecke. Pürierte Kost, die sich in Aussehen und Geschmack nicht sonderlich von normalem Essen unterscheidet. Das bietet jetzt Rebional aus Herdecke.

Schluckbeschwerden, Demenz, Zahnprobleme oder auch andere gesundheitliche Einschränkungen nach Schlaganfällen machen die normale Nahrungsaufnahme für betroffene Menschen oft schwierig. Doch pürierte Kost, wie sie dann oftmals gereicht wird, sieht meist unappetitlich aus und riecht komisch. Der Herdecker Gastronomiebetrieb Rebional hat sich des Problems angenommen und bietet den Betroffenen nun Mahlzeiten an, die sich vom Aussehen und Geschmack nicht mehr sonderlich von dem normalen Essen unterscheiden, obwohl sie püriert sind.

„Ein genüssliches Mittagessen ist für uns alle, egal ob jung oder alt, ein sinnliches Erlebnis und ein wichtiger Teil des sozialen Lebens. Wir wollen bei den Bewohnern die Freude am Tagesgeschehen fördern, sie beteiligen und sie das Leben spüren lassen. Wenn Essen und Trinken genau das auslöst, ist das ein wichtiger Beitrag zur Gesunderhaltung“, erklärt Jörn Rebbe, Mitarbeiter im Einkaufsmanagement bei Rebional und Mitautor des Buches „Genuss im Alter – Kochen für Menschen mit Demenz“.

Für Rebional sind Kochkunst, Esskultur, Regionalität und Frische sowie abwechslungsreiche, schmackhafte Gerichte in Bioqualität Grundlage für das Kochen in Seniorenheimen. „Das Mittagessen ist oft das Highlight des Tages für die Bewohner. Wir respektieren deren Wunsch nach genussvollem Essen in schöner Umgebung. Der Duft von frischgebackenem Kuchen oder selbst gemachtem Eintopf soll durch die Einrichtung ziehen und die Menschen erfreuen“, bestätigt Geschäftsführer Klaus Richter.

Ernährung im Alter Rebional betreibt in ganz Deutschland acht Küchen in Seniorenzentren. Gerade für ältere Menschen ist richtige Ernährung unabdingbar für Gesundheit und Wohlbefinden und somit auch für die Lebensqualität.

Das gilt auch für Menschen, die Schwierigkeiten beim Essen haben. Kau- und Schluckbeschwerden haben unterschiedliche Gründe: Nervenzusammenhänge funktionieren im Alter nicht mehr einwandfrei. Hinzu kommen Demenz, Schlaganfall, Kiefer- und Zahnprobleme oder Mundtrockenheit durch Medikamente. Wenn der Schluckakt nicht mehr klappt, kann es für Betroffene sehr gefährlich werden: Partikel gelangen in die Atemwege oder Essen wird aus Frustration verweigert, was zu Mangelerscheinungen und Unterernährung führt.

Wer hätte gedacht, dass so passierte Kost aussieht: Rinderbraten, Rahmsoße, Bohnen und Kartoffelpüree in Kloßform. Foto: Rebional

Um das zu verhindern, serviert Rebional passierte Kost. Denn sie kann mit der Zunge am Gaumen zerdrückt und so gefahrlos geschluckt werden. Das erleichtert die Nahrungsaufnahme deutlich. „Im Alter lassen der Geruchs- und Geschmackssinn nach. Wenn das eher neutral aussehende, pürierte Gericht nach nichts schmeckt oder riecht, verliert der Mensch sehr leicht den Appetit und hört auf zu essen. Deswegen nutzen wir immer die Originalrezepturen, um sie in passierte Form zu bringen“, erklärt Gastronomiebetriebsleiterin Dorothea Gerhart. Bei Rebional werden also die regulären Gerichte passiert, wie beispielsweise Geflügel-Curry, Sauerbraten oder Backfisch. Dazu gibt es − frisch gekocht und gewürzt − Kohlrabi-Rahm oder Möhren-Ingwer-Gemüse mit Kartoffelpüree und passierten Nudeln. Zusätzlicher positiver Effekt: Bewohner bekommen das, was regulär auf dem Speiseplan steht und worauf sie sich eventuell schon gefreut haben.

Püriertes in Silikonformen

Damit es auch lecker aussieht, werden die pürierten Komponenten in Silikonformen wieder neu gebildet. Mit Ei und Sahne vermengt und in Dampf gegart, behält die Masse auch nach dem Abkühlen ihre Form. Es gibt zwar gekochte, portionierte sowie gefrorene Convenience- und hochkalorische Trockenprodukte. Bei Rebional wird darauf jedoch verzichtet und immer frisch mit Bioanteil gekocht. „Wichtig ist, dass Fleisch, Gemüse und Sättigungsbeilagen fein passiert werden, damit sich niemand an zu großen Stücken verschluckt. Bei erhöhtem Kalorienbedarf kann die Masse mit Maltodextrin angereichert werden“, so Jörn Rebbe. „Was auf dem Teller liegt, ist wirklich enorm wichtig. Fleisch, Gemüse und Beilagen sollten einfach lecker aussehen und ebenso gut schmecken. Das sind vielleicht ein paar Arbeitsschritte mehr, aber wenn die Menschen mit einem Lächeln im Gesicht am Tisch sitzen, ist das Gold wert.“

Nina Witt, Diätassistentin bei Rebional, beschäftigt sich sehr intensiv mit pürierter Kost: „Aktuell arbeiten wir an der sogenannten Schaumkost, mit der wir Frischkost, Feinkostsalate und Desserts in eine kau- und schluckfreundliche Konsistenz bringen. Seit Kurzem bieten wir auch passiertes Brot an: Das kommt tatsächlich sehr nah an normales Brot heran und ist sehr beliebt. Auch Kuchen lässt sich auf diese Weise abwandeln, da sind wir noch in der Testphase.“ Und Klaus Richter erklärt abschließend: „Unsere Köche haben Spaß am Kochen und arbeiten mit viel Hingabe. Wir von Rebional bestimmen die Qualität des Gerichtes auf dem Teller selbst, kochen zielgruppengerecht nach aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und möchten immer eine gesundheitsfördernde Wirkung für unsere Gäste erzielen.“

