Jetzt in der Hauptstraße 54: Abdel Ajaoud von Vinos y mas.

Einzelhandel Herdecker Getränke-Fachhandel jetzt an neuem Standort

Herdecke. Vinos y mas ist von der Hauptstraße 52 zur Hauptstraße 54 gezogen. Dort gibt es mehr Platz fürs Sortiment und für Tastings und Seminare.

Neueröffnung im größeren Ladenlokal: Abdel Ajaoud ist mit seinem Getränke-Fachgeschäft Vinos y mas am Montag von der Hauptstraße 52 in die Hauptstraße 54 umgezogen, wo nun die Kunden neben Wein, Spirituosen und Craft-Bieren vor allem ein größeres Sortiment an Gin und Whiskey vorfinden werden. Sie hatten mit ihrer Nachfrage – übrigens auch nach mehr Angeboten für Tastings oder Seminare – den Anstoß zu dem Umzug gegeben. Weil Abdel Ajaoud im neuen Ladenlokal mehr Fläche zur Verfügung steht, können dort nun schon bald – coronakonform – Tastings mit kleinen Gruppen stattfinden.

Vormieterin war Bettina Reichel mit ihrem Baby-Modengeschäft „Little Moments“.