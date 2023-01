Herdecker Grüne trauern um Wegbereiter Dr. Otto Bünemann

Herdecke. Die Grünen in Herdecke trauern um Dr. Otto Bünemann, der viele Jahre im Rat der Stadt gesessen hat und auch durch seine Arbeit bekannt war.

Dr. Otto Bünemann ist tot. Der langjährige Leiter des Botanischen Gartens Rombergpark in Dortmund war eine wichtige Figur in der Geschichte der Herdecker Grünen. Bünemann starb am zweiten Weihnachtstag.

In einem Nachruf seiner politischen Weggefährten in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhundert heißt es über den 1929 Geborenen: „Pointiert, wissensbasiert und mit Haltung hat Otto Bünemann über Jahre den politischen Diskurs im Rat der Stadt Herdecke und als Umweltausschussvorstzender mitgestaltet.“

Otto Bünemann war 1984 zu den Grünen gestoßen und hatte von 1989 bis 1999 ein Ratsmandat. In dem Nachruf wird aufgeführt, was an politischem und menschlichem Erbe von ihm bleiben werde: der Schutz des Ender Tals, der Fließgewässer, der Bäume und die Pflanzung einer Weißen Rose als Erinnerung an den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur in Deutschland.

Die Herdecker Grünen erklären zum Tod: Otto Bünemann wird uns mit Dank für sein langjähriges politisches Engagement für die grünen Ziele in Herdecke vor allem auch als Wegbereiter für nachhaltige Umweltbildung in Erinnerung bleiben: „Ich habe ihn bei wenigen Begegnungen so erlebt, wie es ein Kommentator in dieser Zeitung beschrieb: „Er wärmte einem das Herz“, so Fraktionssprecher Andreas Disselnkötter.

Seinen 90. Geburtstag vor drei Jahren hatte Otto Bünemann im Bildungsforum für Schule, Natur und Umwelt im Botanischen Garten Rombergpark gefeiert. Nachdem er im 1975 zum Direktor des Botanischen Gartens Rombergpark berufen worden war, leitete er als Gartenoberbaurat auch das Deutsche Rosarium im Westfalenpark. 1976 initiierte er die Gründung des Schulbiologischen Zentrums, dem heutigen Bildungsforum.

