Herdecker Händler starten EM-Tippspiel

Herdecke. Von Burger über Wein bis hin zum Eisbecher – die Herdecker Händler haben viele Preise fürs Tippspiel ausgelobt.

Ein Jahr lang mussten Fußballfans auf diesen Tag warten. Am Freitag geht es wieder los. Die Europameisterschaft startet. Die Herdecker Einzelhändler haben sich für das Turnier etwas Besonderes einfallen lassen und bieten ein außergewöhnliches Tippspiel an.

Die Initiative zum Spiel kommt von Roland Voerman (Say Cheese) und Nathaniel Stott (Shakespeare Pub). Sie wollen gemeinsam mit den anderen Unternehmen, nicht nur in der Innenstadt, den Handel weiter beleben und Kunden glücklich machen. Die Regeln sind ganz einfach: Da zu einem guten Spiel sowieso Knabbereien dazu gehören, hat der Käseexperte eine kleine Box für ein Picknick vor dem Fernseher zusammengestellt. Darin enthalten sind vier Bier nach Wahl oder eine Flasche Wein, eine Box mit verschiedenen Käsewürfeln sowie eine Box mit Nüssen und Wurst. Wer ein solches Picknick kauft, der darf das Ergebnis eines EM-Spiels seiner Wahl tippen. Bis zum 11. Juli gebe es also 51 Möglichkeiten zu gewinnen.

Etliche Händler dabei

Die Preise sind komplett unterschiedlich, denn sie richten sich nach dem jeweiligen Sieger des Fußballspiels. Beispiel: Wer am Freitag auf das richtige Ergebnis beim EM-Spiel Türkei gegen Italien tippt, kann einen Eisbecher aus dem Eiscafé Rizutti gewinnen. Bei Niederländischen Spielen geht es um ein halbes Kilo Käse, bei Spielen der Engländer gibt es Bier aus dem Shakespeare Pub, Vino Y Mas stellt die Weine zum Spanien-Spiel, für Griechenland stehen das Restaurant Athen und die Liebbar. „Es sind viele Händler dabei. Sogar Rewe Symalla aus Ende beteiligt sich, und bis Freitag kommen immer noch mehr Unternehmen dazu“, freut sich Roland Voerman über einen gelungenen Mix. Wenn alles glatt läuft, wird dann an jedem Tag mindestens ein Foto eines glücklichen Siegers mit seinem Preis des jeweiligen Geschäfts im Internet veröffentlich. Davon profitieren dann wiederum die Händler.

Wenig Vertrauen in Landsmänner

Und abgesehen vom Tippspiel, wie denkt der holländische Käseexperte selbst über die Europameisterschaft? Auf wen tippt er? „Na ja, Holland ist ja gerade nicht so super“, meint er und lacht. „Als wir 88 Europameister geworden sind, da stand ganz Holland Kopf. Auch jetzt ist da wieder alles in Orange geschmückt“, berichtet er. Allerdings – wirklich auf einen Sieg seiner Landsmänner wetten will er nicht. „Ich tippe auf Frankreich oder Spanien“, gibt er ehrlich zu.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter