Herdecker Heim: Zweites Todesopfer in Verbindung mit Corona

Am Samstag ist ein 82-jähriger Mann aus Herdecke im Krankenhaus gestorben, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Vor seiner Behandlung im Krankenhaus wohnte er im Seniorenhaus Kirchende. Hier hatte es bereits Anfang der Woche einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona gegeben: Eine 80-jährige Bewohnerin war mit Corona gestorben.

Zunächst waren bei dem Convivo-Heim in Kirchende 36 Bewohnerinnen und Bewohner und dazu 13 Betreuende positiv auf das Virus getestet worden. Bei einem neuerlichen Abstrich waren die Zahlen nach oben gegangen: Die Zahl der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner ist auf 49 gestiegen, die der positiv getesteten Mitarbeitenden auf 19.

Auch im Seniorenheim Parkanlage Nacken ist es zu einem größeren Ausbruch des Corona-Virus gekommen. „Wegen zunächst zwei positiver Fälle in der vergangenen Woche wurden alle Mitarbeiter und Bewohner am Freitag abgestrichen“, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Ergebnis: 26 Corona-Fälle, davon 19 Bewohner.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt habe das Heim am Nacken Vorkehrungen getroffen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das gesamte Heim befinde sich in Quarantäne, Besuche seien wie auch in Kirchende nicht gestattet. „Die betroffenen Wohnbereiche wurden separiert. In der kommenden Woche stehen erneut Tests für alle Bewohner und Mitarbeiter an“, so das Gesundheitsamt am Sonntag.