Herdecker hilft Polizei: Betrüger entlarvt und verhaftet

Herdecke. Die Betrugsversuche werden immer dreister, aber ein 62-jähriger Herdecker fiel nicht darauf rein und verständigte die Polizei.

Die Polizei in Herdecke konnte am Freitagnachmittag, 24. März, einen Täter nach einem Telefonbetrug festnehmen. Ein 62-jähriger Herdecker erhielt am Freitagvormittag den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Mann gab dem Herdecker gegenüber an, dass er Opfer einer Betrügerbande geworden sei und die Polizei nun seine Wertgegenstände und vorhandenes Vermögen sichern müsse. Der 62-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und ging zum Anschein auf das Gespräch ein.

Der Herdecker verständigte jedoch von den Tätern unbemerkt die echte Polizei. Der falsche Polizist gab an, dass der Herdecker seine Wertgegenstände in einer Tasche vor die Haustür stellen solle, dort werde die Tasche von einem Kollegen der Polizei abgeholt. Der Herdecker kam den Aufforderungen nach und stellte eine Tasche ohne den geforderten Inhalt vor die Tür.

Als der angekündigte Abholer gegen 15 Uhr die Tasche abholen wollte, wurde der 23-jährige Betrüger bereits von der hinzugerufenen echten Polizei erwartet. Der 23-Jährige versuchte zu flüchten, konnte jedoch schnell und widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zunächst zur Polizeiwache Hattingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erließ. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, bei Anrufen von Trickbetrügern aufzulegen und anschließend die Polizei zu informieren.

