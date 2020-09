Herdecker Jubelpaar: Vom Tanzboden zum Traualtar

Herdecke. Auf dem Tanzboden lernte sich das Jubelpaar dereinst kennen. Am Mittwoch feiern Gisela und Jürgen Sauer Diamantene Hochzeit.

Es war die Zeit, als Eddie Cochran mit seinem „Summertime Blues“ und Chuck Berry mit „Johnny B Goode“ Stimmung machten: 1958 begegneten Gisela und Jürgen Sauer sich auf dem Tanzboden im Zweibrücker Hof das erste Mal. „Damals gab es überall Tanz. In Wetter im Westfälischen Hof, auf dem Kaisberg in Vorhalle, in Hagen in der Waldlust und im Kölner Hof. Ich war eine richtige Rock ‘n’ Roll-Maus“, erinnert sich Gisela Sauer mit einem Lächeln. Das erste Treffen mit Jürgen Sauer blieb nicht folgenlos: Die beiden wurden ein Paar, heirateten zwei Jahre später und feiern am Mittwoch, 2. September, Diamantene Hochzeit.

Nicht aus Herdecke

Dabei wären sie sich wahrscheinlich nie begegnet; denn Gisela Sauer stammt aus Hagen bei Swinemünde, aus dem sie zunächst mit ihrer Mutter nach Mecklenburg flüchtete. „Dann kamen die Russen, und wir mussten wieder zurück. Erst 1947 sind wir schließlich aus Polen nach Westfalen gekommen“, berichtet die 84-Jährige. In Hagen-Boele ging sie zur Schule, musste dann der Mutter ins Hessenland folgen, weil die dort wieder geheiratet hatte.

Canasta und Doppelkopf stehen hoch im Kurs Kartenspielen, vor allem Canasta und Doppelkopf, gehört ebenfalls zu den Hobbies des Jubelpaares. Nur: Fürs Doppelkopf-Spiel finden sich keine Gegner. Zur kleinen Gratulanten-Schar wird am Mittwoch natürlich auch Tochter Girun (55) gehören. Und das benachbarte Ehepaar Heide und Uli Kromer, die „immer da sind, wenn wir sie brauchen“. Laut Jürgen Sauer hätten die Kromers für ihre immerwährende Hilfsbereitschaft längst einen Orden verdient.

Mit 18 Jahren ging Gisela Sauer allein zurück nach Hagen. Dorthin verschlug es auch Jürgen Sauer, der in Göttingen geboren wurde, im Alter von neun Jahren seine Mutter verlor und beim Großvater aufwuchs. „Die Winter sind kalt dort, und als Pflasterer war man immer arbeitslos. So kam ich nach Hagen; denn hier man fand man immer irgendwo Arbeit“, blickt der 83-Jährige zurück. Er fand eine Anstellung bei Firma Klomp, fuhr zwischendurch Lkw, besuchte die Meisterschule. Viele Jahre bis zur Rente arbeitete Jürgen Sauer schließlich bei dem Hagener Tiefbauunternehmen Frede.

Wohnraum war knapp

Nachdem der erste Tanzabend in Herdecke das Paar zusammengebracht und am 2. September 1960 auch vor den Traualtar gebracht hatte, machte es sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung. Das gestaltete sich schwierig; denn Wohnraum war knapp zur damaligen Zeit. Von Altenhagen ging es nach Hengstey und von dort 1968 nach Herdecke. „Wir wollten beide nach Herdecke, weil wir hier Freunde und Bekannte hatten und haben“, so Jürgen Sauer. Zunächst wohnten die Sauers im Fliederweg, danach fast 29 Jahre im Veilchenweg. Von dort zog das Jubelpaar in die Schlage, wo es nun ebenfalls schon seit vielen Jahren lebt.

Liebe zum Chorsingen

Zeit ihres Lebens haben die Sauers ein Hobby geteilt: ihre Liebe zum Chorsingen. Jürgen Sauer sang im Männerchor Herdecke und im MGV Edelweiß. Gisela Sauer gründete den Gemischten Chor 1981: „In dem Chor haben wir bis zur Auflösung 2013 beide gesungen.“ Aktuell gehören sie noch dem Gemischten Kolpingchor Hagen an, Jürgen Sauer unterstützt den Männerchor Heiderose – „wobei das mit dem Singen ja im Moment nicht geht“.

„Der Garten, das Singen und das Tanzen waren unsere Hobbys. Und wir haben immer gerne gefeiert“, sagt Gisela Sauer. Das geht nun wegen Corona auch nicht – folglich gibt es heute nur eine kleine Feier.. „Aber“, sagt Jürgen Sauer, „wenn die Chöre wieder singen dürfen, werden wir unsere kirchliche Trauung in der Dorfkirche noch einmal bekräftigen. So haben wir es mit der Pfarrerin schon besprochen.“