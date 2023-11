Herdecker Köchin ausgezeichnet: „Ich bin positiv schockiert“

Herdecke Das Fisch-Menü begeistert nicht nur die Gäste, sondern auch das Fachpublikum. Die Auszeichnung freut die Chefin aus Herdecke besonders.

Allein bei dem Namen könnte dem geneigtem Leser schon das Wasser im Mund zusammen laufen: Tatar von der Sauerländer Rauchforelle trifft Rote Bete gebeizten Island Lax. Dieses Gericht war die zweite Vorspeise von insgesamt fünf Gerichten, die im Rahmen einer Vorpräsentation eines Gastronomie-Führers in der Hohensyburg gekocht wurde. Und sie stammt von keiner geringeren als Kerstin Scheufen-Hanke, die vielen Herdeckern und Wetteranern noch durch ihre Gastronomie am Golfclub und dem Kerstins in Wengern bekannt ist.

Fusionsküche in der Alten Mühle

Die Herdeckerin ist nach ihrem Umzug aus Wengern mit ihrem Restaurant „Kerstins - nordisch-westfälisch“ nun in der Alten Mühle in Dortmund-Huckarde zu finden. Dort stehen den Besuchern mehr Sitzplätze zur Verfügung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Speisekarte setzt auf Bewährtes und Neues. Geblieben ist die Fusionsküche, die mit Kombinationen frischer Zutaten und außergewöhnlichen Kompositionen verschiedener Gerichten punktet. Dazu zählt auch das nun ausgezeichnete Tatar von der Sauerländer Rauchforelle, das auf Rote Bete gebeizten Island Lax trifft.

Die Herdeckerin Kerstin Scheufen-Hanke ist für ihre Vorspeise ausgezeichnet worden. Doch auch Nachspeisen und Hauptgerichte finden großen Anklang. Foto: Privat / Wetter / Herdecke

Gastro-Führer

„Wir waren positiv schockiert“, schildert Kerstin Scheufen-Hanke die Eindrücke des Abends. In dem Gastro-Führer sind über 200 Gastronomien aus Dortmund aufgelistet. Ihr Restaurant in Huckarde ist als Tipp bei den „Konzepten aus aller Welt“ zu finden. Als ihr Name von Moderator Tom Thelen aufgerufen wurde und sie schließlich in der Hohensyburg auf die Bühne musste, klatschten alle Besucher im Saal frenetisch und jubelten. „Mein Mann hat gesagt, auch Robbie Williams hätte nicht mehr Applaus bekommen“, sagt die Herdecker Köchin und lacht.

Dank für den tollen Gang

Doch nicht nur an der Geräuschkulisse konnte sie hören, wie gut ihre Vorspeise bei allen Gästen ankam. Auch Moderator Tom Thelen ließ sich etwas abseits vom Mikro zu den Worten „das war cool“ verleiten. Im Anschluss an das Bühnenprogramm kamen noch zahlreiche Gäste, darunter viele andere Gastronomen auf Scheufen-Hanke zu, die sich bei ihr für den tollen Gang bedankten. „Eine Bürgermeisterin aus Dortmund sagte zu mir, dass wir mit unserer Gastronomie zu dem Facettenreichtum der Stadt Dortmund beitragen“, sagt die Herdeckerin stolz.

Für Gans reservieren

Doch natürlich wird die Vorspeise nicht nur für ausgewähltes Publikum in der Hohensyburg gekocht. Probieren kann das Tatar und den Island Lax jeder, der ins Kerstins kommt, denn die Vorspeise steht auf der Karte. Und wer kein Fisch-Freund ist, der muss sich nicht darben. Auch Fleischfreunde und Vegetarier werden dort fündig. Im November und Dezember stehen Gänse-Menüs hoch im Kurs der Gäste. „Wir haben schon ganz viele Reservierungen“, sagt Kerstin Scheufen-Hanke. Die Gäste können dabei wählen, ob sie Brust oder Keule oder auch beides auf ihrem Teller wünschen. Dazu gibt es beispielsweise Cappuccino von der Kürbiscrème, Pfifferling und Wirsingpesto als Vorspeise, zur Gans wird als Beilage Apfel-Rotkohl, Schmorobstratatouille und Karottenstampf serviert. Als Nachtisch empfiehlt die Herdeckerin Kerstins karamellisierte Walnusstårta, Zimtmousse und Zwetschgenkompott.

Die Gänse-Menüs sowie die Speisekarte und weitere Aktionen sind auf der Homepage des Restaurants www.nordisch-westfaelisch-essen.de einsehbar. Reservierungen, die beispielsweise für die Gans nötig sind, werden dort ebenso wie unter 015771330603 entgegengenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter