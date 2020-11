Herdecker Konzerte sind aufgeschoben nicht aufgehoben

Meine beruflichen Tätigkeiten sind allesamt durch Corona stark beeinträchtigt. Im März dieses Jahres mussten, für uns alle ziemlich überraschend, die Konzertreihen im Werner Richard Saal eingestellt und Dr. Carl Dörken Galerie geschlossen werden.





Uns allen war bewusst, dass wenn wir wieder veranstalten dürfen, dies nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein wird. Ein wenig stolz bin ich schon darauf, dass wir als Stiftungsteam so hervorragend und produktiv Hand in Hand gearbeitet haben. So konnten wir sehr schnell alle Hygieneauflagenerfüllen und Anfang September gut gerüstet wieder starten.





Wir haben uns außerordentlich gefreut, dass alle Künstler, aber auch die Technik, direkt angeboten haben, gegebenenfalls zweimal pro Veranstaltungstag aufzutreten. Da wir die Anzahl an Plätzen aufgrund des Hygienekonzeptes massiv reduzierten mussten, konnten wir so doch mehr Besuchern die Möglichkeit geben am Kulturleben teilzunehmen. Da möchte ich auch einmal unseren Gästen danken, sie haben super „mitgespielt“ indem sie sich vorbildlich an die doch einschränkenden Maßnahmen gehalten haben.





Bis zum 2. Lockdown am 2. November hatten wir die Möglichkeit drei Klassikkonzerte, eine Lesung und das Eröffnungskonzert zur Weltmusikreihe zu veranstalten. Und schon war wieder Schluss.



Ich freue mich darüber das die Auftritte aller bereits gebuchten Konzerte nicht ausfallen sondern in Abstimmung mit dem Stiftungsvorstand auf jeden Fall zukünftig stattfinden werden.



Wermutstropfen für mich persönlich ist, dass wir bisher teilweise zweimal haben Auftritte verschieben müssen. Das bedeutet für viele Künstlerinnen und Künstler, dass sie wenn Veranstaltungen wieder gestattet sind, trotz allem noch ca. ein Jahr warten müssen, bis sie „wieder an der Reihe“ sind.



Auch wenn mir nicht immer alle Regeln schlüssig erscheinen, so werde ich aber auf jeden Fall geforderte Maßnahmen umsetzen, damit wir alle schnellstmöglich wieder ein aktives, abwechslungsreiches Kulturleben erfahren können.

Monika Wendland ist neben ihrer Tätigkeit als Gastgeberin im Hotel Kötterhof in Herdecke, gemeinsam mit ihrem Ehemann Rolf Wendland verantwortlich für die Konzertreihen Jazz- und Weltmusik, für die Lesungen und den Jazzwettbewerb jazz@undesigned, in der Werner Richard- Dr. Carl Dörken Stiftung in Herdecke.