Herdecker Kunstszene strahlt nach Hagen

Der Hagener Künstler Peter Reuter und die deutsche Fernsehansagerin und Moderatorin Viktoria Voncampe. In der Herdecker Ruhrgalerie war eine Ausstellung "Hommage an Peter Reuter". Darauf folgt nun eine Ausstellung im Bunker Hagen.

Herdecke/Hagen. In der Nachbarstadt Hagen hat jüngst Sylvester Stallone eine Ausstellung mit seinen Bildern eröffnet. Doch auch aus Herdecke kommen Impulse.

Die Kunst- und Kulturszene in Herdecke spielt aktuell doppelt eine Rolle in der Nachbarstadt Hagen: Rowitha Lüder aus Herdecke stellt noch bis Juli nächsten Jahres im sogenannten „roten Haus“, einer Anwaltskanzlei in der Hagener Innenstadt, aus. Und bei der Einrichtung einer Dauerausstellung für den Hagener Künstler Peter Reuter im Hagener Bunkermuseum ist eine Ausstellung in der Herdecker Ruhrgalerie von 2020 bedeutsam.

Eigentlich war die Werkschau mit Arbeiten von Roswitha Lüder zu deren 85. Geburtstag geplant. Corona macht aber einen Strich durch das Timing. Und so hat es anderthalb Jahre gedauert, bis die Retrospektive ihrer Arbeiten bei Advomano an der Neumarktstraße den offiziellen Startschuss bekam. Lob für die ungebrochene Schaffenskraft gab’s bei der Eröffnung unter anderem von Rouven Lotz, dem Direktor des Emil Schumacher Museums in Hagen.

Künstlerin Roswitha Lüder (85) hat auch in der Corona-Zeit weiter gearbeitet. Foto: Klaus Görzel

Nach einem Studium an der Werkkunstschule Wuppertal schuf die international anerkannte Künstlerin in mehr als 60 Jahren ein vielfältiges Werk, zu dem auch zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum gehören. Die Ausstellung „retroperspektive“ bündelt das breite Spektrum ihres Schaffens, das bundesweit in Museum sowie öffentlichen und privaten Sammlungen zu finden ist. Auch der Corona-Pandemie hat Roswitha Lüder ein von Künstlerinnen Hand gestaltetes Gesicht gegeben.

Bildnis der Bedrohung

In einem Bericht im Lokalteil zum besonderen Geburtstag sagt die Herdecker Künstlerin über sich selbst: „Ich komme von den menschlichen Figuren her, die immer abstrakter werden und sich von der Wirklichkeit der Natur entfernen.“ Durch Intuition komme es zu einer eigenen Interpretation der Wirklichkeit und letztlich „zu einem Bildnis der Zeit, in der ich lebe.“ Die letzten Monate war das nun mal die Corona-Zeit. Bei einem ihrem jüngsten Werk war sie dann selbst ganz erschrocken: Immer ging die Bewegung in ihren Bildern in nur eine Richtung, von links nach rechts oder von rechts nach links. Hier aber habe sie beide Richtungen in ein Bild gepackt. Gegenläufig. Wie Corona die Menschen zurück wirft, in den Alltag eindringt - „ein Bildnis der Bedrohung“.

Von Roswitha Lüder gibt es eine Verbindung zu Peter Reuter, dem Hagener Portrait-Künstler von Weltruhm. In Lüders Schränken fanden sich vor wenigen Jahren vergessene Portraits des Hageners, der vor über einem halben Jahrhundert Jet-Set-Größen mit knappen Zeichnungen ein markantes Gesicht gab, darunter Marlene Dietrich, Edith Piaf, Willi Brandt oder Alfred Hitchcock. In den Schrank gelegt wurden die Zeichnungen zu einer Zeit, als Roswitha Lüder noch mit ihrem Mann Rudolf Vombek in Hagen wohnte und Peter Reuter gelegentlich zu Besuch kam.

Reuter war auch Stammgast im Jazzclub im Bunker an der Hagener Bergstraße, in dem Michaela Beiderbeck ein Museum über den Luftschutz eingerichtet hat. Bewegte Bilder aus dieser Zeit waren im Beiprogramm der Herdecke Ausstellung im benachbarten Kino Onikon zu sehen. Seit Mitte November und unter dem Eindruck der vielen Schätze Peter Reuters, die bei der Ausstellung in Herdecke zu sehen waren, hat Reuter jetzt eine Dauerausstellung im Bunkermuseum bekommen.